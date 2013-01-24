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Найвища потужність всмоктування
Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є Philips Performer. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилосос Performer ефективно видаляє бруд та пил. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища потужність всмоктування
Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є Philips Performer. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилосос Performer ефективно видаляє бруд та пил. Переглянути усі переваги
Найвища потужність всмоктування
Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є Philips Performer. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилосос Performer ефективно видаляє бруд та пил. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища потужність всмоктування
Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є Philips Performer. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилосос Performer ефективно видаляє бруд та пил. Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей мішок для пилу великої ємності оптимальний у використанні, що дозволяє міняти його не так часто.
Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.
Цей сертифікований ECARF пилосос дає 99,95% упевненості, що практично все повітря у приміщенні буде відфільтроване під час звичайної роботи пилососа. Це дозволить усунути практично всі алергени з килимів, меблів та інших місць у Вашому помешканні.
Дизайн
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Практичність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03