Працює ефективніше та забезпечує кращі результати
Marathon забезпечує високоефективне прибирання завдяки системі автоматичного очищення фільтра. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Працює ефективніше та забезпечує кращі результати
Marathon забезпечує високоефективне прибирання завдяки системі автоматичного очищення фільтра. Переглянути усі переваги
Працює ефективніше та забезпечує кращі результати
Marathon забезпечує високоефективне прибирання завдяки системі автоматичного очищення фільтра. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Працює ефективніше та забезпечує кращі результати
Marathon забезпечує високоефективне прибирання завдяки системі автоматичного очищення фільтра. Переглянути усі переваги
Після кожного прибирання достатньо натиснути кнопку – і весь пил зі складок фільтра ретельно струшується в контейнер. Потік повітря вже не стримується забитим фільтром, і потужність всмоктування повністю відновлено.
Пилосос обладнано двигуном потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт для бездоганного прибирання.
Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.
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