Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Marathon

Пилосос без мішка для пилу

FC9222/01
Загальна оцінка / 5
  • Працює ефективніше та забезпечує кращі результати Працює ефективніше та забезпечує кращі результати Працює ефективніше та забезпечує кращі результати
    -{discount-value}

    Marathon Пилосос без мішка для пилу

    FC9222/01
    Загальна оцінка / 5

    Працює ефективніше та забезпечує кращі результати

    Marathon забезпечує високоефективне прибирання завдяки системі автоматичного очищення фільтра. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Marathon Пилосос без мішка для пилу

    Працює ефективніше та забезпечує кращі результати

    Marathon забезпечує високоефективне прибирання завдяки системі автоматичного очищення фільтра. Переглянути усі переваги

    Працює ефективніше та забезпечує кращі результати

    Marathon забезпечує високоефективне прибирання завдяки системі автоматичного очищення фільтра. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Marathon Пилосос без мішка для пилу

    Працює ефективніше та забезпечує кращі результати

    Marathon забезпечує високоефективне прибирання завдяки системі автоматичного очищення фільтра. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all bagless-vacuum-cleaner

      Працює ефективніше та забезпечує кращі результати

      Самоочисний фільтр, мішок не потрібен

      • 2000 Вт
      • Потужність всмоктування 400 Вт
      • Фільтр HEPA 12
      • AutoClean
      Фільтр із функцією автоматичного очищення для оптимізації сили всмоктування

      Фільтр із функцією автоматичного очищення для оптимізації сили всмоктування

      Після кожного прибирання достатньо натиснути кнопку – і весь пил зі складок фільтра ретельно струшується в контейнер. Потік повітря вже не стримується забитим фільтром, і потужність всмоктування повністю відновлено.

      Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт

      Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт

      Пилосос обладнано двигуном потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт для бездоганного прибирання.

      Насадка TriActive – три дії одним рухом

      Насадка TriActive – три дії одним рухом

      Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Сріблястий перламутровий

      • Фільтрація

        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Super Clean Air HEPA 12
        Місткість мішка для пилу
        1,5  л

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        Зберігання аксесуарів
        На ручці
        Стандартна насадка
        Насадка потрійної дії TriActive

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        37  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1800  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        2000  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        78  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        400  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        33  кПа

      • Практичність

        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        З’єднання трубки
        Кнопкове
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        Тип трубки
        Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума
        Радіус дії
        12  м
        Довжина шнура
        9  м

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        7,5  кг

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись