Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

PowerPro Compact

Пилосос без мішка для пилу

FC9331/09
Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу Вловлює 99,9%* дрібного пилу Вловлює 99,9%* дрібного пилу
    -{discount-value}
  • Відтворити Пауза

    PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

    FC9331/09
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди

    Вловлює 99,9%* дрібного пилу

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

    PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

    Вловлює 99,9%* дрібного пилу

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

    Вловлює 99,9%* дрібного пилу

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

    PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

    Вловлює 99,9%* дрібного пилу

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all bagless-vacuum-cleaner

      Вловлює 99,9%* дрібного пилу

      Гігієнічне спорожнення однією рукою

      • 900 Вт
      • PowerCyclone 5
      • Фільтр Allergy H13
      Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

      Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

      Високоефективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання.

      Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання

      Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання

      Насадка TriActive та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу*.

      PowerCyclone 5 підтримує високу потужність всмоктування довше

      PowerCyclone 5 підтримує високу потужність всмоктування довше

      Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.

      Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

      Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

      Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

      Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

      Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

      Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.

      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

      М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

      М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

      Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Повністю герметична система фільтрації вловлює понад 99,9% часточок дрібного пилу (зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та усіх, хто потребує ретельнішого прибирання. Рівень фільтрації еквівалентний HEPA 13**.

      З’єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання

      З’єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання

      З’єднання ActiveLock забезпечують легке встановлення телескопічної трубки простою фіксацією.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        27,8  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        750  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        900  Вт
        Рівень потужності звуку
        76  дБ

      • Практичність

        Радіус дії
        9  м
        Ручка для перенесення
        Передня сторона
        Довжина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума

      • Конструкція

        Колір
        Насичений чорний

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        1,5  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Allergy H13
        Фільтр двигуна
        Фільтр, який можна мити
        Рівень фільтрації
        Рівень HEPA13**

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Вбудована щітка
        Зберігання аксесуарів
        Фіксація на трубці
        Додаткова насадка
        Насадка для твердої підлоги
        Стандартна насадка
        Насадка TriActive

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        410 x 281 x 247  мм
        Вага виробу
        4,5  кг
        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        525 x 320 x 315  мм

      • Аксесуари

        Запасний набір із фільтром
        FC8010/02

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).
            • *Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись