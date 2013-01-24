Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці MultiClean. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці MultiClean. Переглянути усі переваги
Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці MultiClean. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці MultiClean. Переглянути усі переваги
Надійний двигун потужністю 1900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування до 370 Вт для ретельного прибирання.
Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.
Насадку MultiClean створено для щільного прилягання до підлоги і забезпечення ретельного прибирання будь-якої підлоги.
Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.
Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.
Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.
Повністю герметична система фільтрації вловлює понад 99,9% часточок дрібного пилу (зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та усіх, хто потребує ретельнішого прибирання. Рівень фільтрації еквівалентний HEPA 13**.
З’єднання ActiveLock забезпечують легке встановлення телескопічної трубки простою фіксацією.
Ефективність
Практичність
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Надійність
Вага та розміри
Аксесуари