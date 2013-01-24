Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Пилосос без мішка для пилу

    FC9713/01
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Тепер на 40% вища потужність всмоктування* Тепер на 40% вища потужність всмоктування* Тепер на 40% вища потужність всмоктування*
      -{discount-value}

      Пилосос без мішка для пилу

      FC9713/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Подібні вироби

      Дивитись усі. bagless-vacuum-cleaner

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Пилосос без мішка для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Тепер на 40% вища потужність всмоктування*

        Розроблено для легкого видалення пилу

        • Насадка для прибирання шерсті
        Технологія PowerCyclone 6 забезпечує виняткове розділення пилу та повітря

        Технологія PowerCyclone 6 забезпечує виняткове розділення пилу та повітря

        Аеродинаміка PowerCyclone 6 мінімізує опір повітря та дозволяє отримувати найкращі результати прибирання завдяки трьом надзвичайно ефективним етапам: 1) повітря швидко входить у PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери; 3) у верхній частині циклону вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.

        Насадка TriActive – три дії одним рухом

        Насадка TriActive – три дії одним рухом

        Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

        Супертурбощітка для килимів без шерсті

        Супертурбощітка для килимів без шерсті

        Супертурбощітка ідеально збирає шерсть тварин із килимів.

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу, який легко спорожнювати

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу, який легко спорожнювати

        Ідеальна конструкція контейнера дає змогу легко спорожнювати його. Завдяки унікальній формі та гладкій поверхні пил збирається з одного боку контейнера та рівномірно сповзає у смітник.

        Легка конструкція для маневреності

        Легка конструкція для маневреності

        Вага лише 5,5 кг для надзвичайної маневреності.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Вхідна потужність (ІЕС)
          2100  Вт
          Потужність всмоктування (макс.)
          390  Вт

        • Дизайн

          Колір
          Бірюзовий металік

        • Фільтрація

          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр EPA 12
          Фільтр двигуна
          Міцний фільтр, який можна мити

        • Практичність

          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Щітка/мала насадка 2-в-1
          Додаткова насадка
          Супертурбощітка
          Стандартна насадка
          Насадка потрійної дії TriActive

        • Вага та розміри

          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          650 x 330 x 310  мм
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          505 x 292 x 292  мм
          Вага виробу
          5,5  кг

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            • Потужність всмоктування у порівнянні з найпопулярнішим пилососом без мішка для пилу у Європі, який було визначено в результаті тестування на килимі, що проводилося незалежним інститутом SLG Pruf und Zertifizierung GmbH згідно з DIN EN 60312/11/2008 у лютому-квітні 2014 року

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips