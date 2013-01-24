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Пилосос без мішка для пилу
Ціна магазину Philips
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Аеродинаміка PowerCyclone 6 мінімізує опір повітря та дозволяє отримувати найкращі результати прибирання завдяки трьом надзвичайно ефективним етапам: 1) повітря швидко входить у PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери; 3) у верхній частині циклону вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.
Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.
Супертурбощітка ідеально збирає шерсть тварин із килимів.
Ідеальна конструкція контейнера дає змогу легко спорожнювати його. Завдяки унікальній формі та гладкій поверхні пил збирається з одного боку контейнера та рівномірно сповзає у смітник.
Вага лише 5,5 кг для надзвичайної маневреності.
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Фільтрація
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