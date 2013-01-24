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PowerPro Expert

Пилосос без мішка для пилу

FC9728/01
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу* Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу* Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
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    PowerPro Expert Пилосос без мішка для пилу

    FC9728/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*

    Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз. Переглянути усі переваги

    PowerPro Expert Пилосос без мішка для пилу

    Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*

    Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз. Переглянути усі переваги

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      Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*

      Завдяки винятковому всмоктуванню

      • 2000 Вт
      • PowerCyclone 8
      • Фільтр Allergy H13
      • Додаткові аксесуари
      Двигун потужністю 2000 Вт для високої потужності всмоктування

      Двигун потужністю 2000 Вт для високої потужності всмоктування

      Двигун потужністю 2000 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 420 Вт для завжди ретельного прибирання.

      PowerCyclone 8 підтримує надзвичайно високу потужність всмоктування довше

      PowerCyclone 8 підтримує надзвичайно високу потужність всмоктування довше

      Технологія PowerCyclone 8 забезпечує потужний, обертовий рух для максимального потоку повітря та надзвичайно високої потужності всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циклонній камері ефективно відділяє пил від повітря на швидкості >185 км/год., гарантуючи вищу потужність всмоктування для довших, кращих результатів прибирання.

      Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

      Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

      Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

      Додаткові аксесуари: зручне зберігання, завжди під рукою

      Додаткові аксесуари: зручне зберігання, завжди під рукою

      Додаткові аксесуари зручно зберігати всередині заднього відділення на пристрої, завдяки чому вони завжди легкодоступні в разі потреби.

      Функція цифрового керування живленням для налаштування потужності всмоктування

      Функція цифрового керування живленням для налаштування потужності всмоктування

      Функція цифрового керування живленням легко налаштовує потужність всмоктування для різних завдань прибирання – від твердої підлоги до м‘яких меблів – одним натисненням кнопки.

      Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

      Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

      Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.

      М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

      М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

      Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Система фільтрації Allergy H13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13**.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        39  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1800  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        2000  Вт
        Рівень потужності звуку
        <82  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        420  Вт

      • Практичність

        Радіус дії
        10  м
        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Довжина шнура
        7  м
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума
        З’єднання трубки
        ActiveLock
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої

      • Конструкція

        Колір
        Сіро-червоний

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        2  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Allergy H13
        Фільтр двигуна
        Міцний фільтр, який можна мити
        Рівень фільтрації
        Рівень HEPA13**

      • Насадки та аксесуари

        Зберігання аксесуарів
        На корпусі
        Стандартна насадка
        Насадка TriActive
        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Вбудована щітка
        • Мала насадка
        Додаткові аксесуари
        Заміна фільтра: FC6042/01

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Споживання енергії в режимі очікування
        < 0,5  Вт
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        505 x 292 x 292  мм
        Вага виробу
        5,5  кг

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            • Захоплення пилу на твердій підлозі зі щілинами та ефективність фільтрації протестовано відповідно до DIN EN60312-1:2013.
            • *Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

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