Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз. Переглянути усі переваги
Двигун потужністю 2000 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 420 Вт для завжди ретельного прибирання.
Технологія PowerCyclone 8 забезпечує потужний, обертовий рух для максимального потоку повітря та надзвичайно високої потужності всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циклонній камері ефективно відділяє пил від повітря на швидкості >185 км/год., гарантуючи вищу потужність всмоктування для довших, кращих результатів прибирання.
Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.
Додаткові аксесуари зручно зберігати всередині заднього відділення на пристрої, завдяки чому вони завжди легкодоступні в разі потреби.
Функція цифрового керування живленням легко налаштовує потужність всмоктування для різних завдань прибирання – від твердої підлоги до м‘яких меблів – одним натисненням кнопки.
Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.
Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.
Система фільтрації Allergy H13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13**.
Ефективність
Практичність
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Надійність
Вага та розміри