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PowerPro Expert

Пилосос без мішка для пилу

FC9729/09
Загальна оцінка / 5
3 нагороди
  • Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8* Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8* Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8*
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    PowerPro Expert Пилосос без мішка для пилу

    FC9729/09
    Загальна оцінка / 5
    3 нагороди

    Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8*

    Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз. Переглянути усі переваги

    PowerPro Expert Пилосос без мішка для пилу

    Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8*

    Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз. Переглянути усі переваги

    Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8*

    Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз. Переглянути усі переваги

    PowerPro Expert Пилосос без мішка для пилу

    Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8*

    Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз. Переглянути усі переваги

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      Найвища потужність всмоктування із PowerCyclone 8*

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      • 900 Вт
      • PowerCyclone 8
      • Фільтр Allergy H13
      • Додаткові аксесуари
      Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

      Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

      Високоефективний двигун потужністю 900 Вт робить понад 50 000 об./хв. і забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання. Зареєструйте пристрій на веб-сайті Philips.com упродовж 3 місяців після придбання для подовження гарантії на двигун до 5 років.

      Захоплення 99,9% пилу*** для високоефективного прибирання

      Захоплення 99,9% пилу*** для високоефективного прибирання

      Насадка TriActive+ та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу***.

      PowerCyclone 8 підтримує найвищу потужність всмоктування довше

      PowerCyclone 8 підтримує найвищу потужність всмоктування довше

      Технологія PowerCyclone 8 забезпечує потужний, обертовий рух для максимального потоку повітря та найвищої потужності всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циклонній камері ефективно відділяє пил від повітря на швидкості >185 км/год., гарантуючи вищу потужність всмоктування для ідеальних результатів прибирання протягом довшого часу.

      Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

      Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

      Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

      Додаткові аксесуари: зручне зберігання, завжди під рукою

      Додаткові аксесуари: зручне зберігання, завжди під рукою

      Додаткові аксесуари зручно зберігати всередині заднього відділення на пристрої, завдяки чому вони завжди легкодоступні в разі потреби.

      Функція цифрового керування живленням для налаштування потужності всмоктування

      Функція цифрового керування живленням для налаштування потужності всмоктування

      Функція цифрового керування живленням легко налаштовує потужність всмоктування для різних завдань прибирання – від твердої підлоги до м‘яких меблів – одним натисненням кнопки.

      Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

      Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

      Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.

      М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

      М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

      Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13****.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        32,5  л/с
        Вхідна потужність (макс.)
        900  Вт
        Рівень потужності звуку
        67–75  дБ

      • Насадки та аксесуари

        Зберігання аксесуарів
        На корпусі
        Стандартна насадка
        Насадка TriActive
        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        • Вбудована щітка
        Додаткова насадка
        Насадка для твердої підлоги
        Додаткові аксесуари
        Заміна фільтра: FC8003/01

      • Конструкція

        Колір
        Сіро-червоний

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        2  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Allergy H13
        Фільтр двигуна
        Міцний фільтр, який можна мити
        Рівень фільтрації
        Рівень HEPA13****
        Рівень HEPA13****

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Споживання енергії в режимі очікування
        < 0,5  Вт
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Практичність

        Радіус дії
        10  м
        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Довжина шнура
        7  м
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        З’єднання трубки
        ActiveLock
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        505 x 292 x 292  мм
        Вага виробу
        5,5  кг

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          • потужність всмоктування порівняно з 10 найпопулярнішими висококласними безмішковими пилососами (> 150 €) у Німеччині I пол. 2019 року
          • *Ефективність фільтрації протестовано згідно з DIN EN 60312/11/2008.
          • **Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).
          • ***Рівні фільтрації визначено згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

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