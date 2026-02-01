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        Більше не доступний

        Флеш-накопичувач USB

        FM16FD170D/00

        Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

        Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips MOTION Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

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        Обмінюйтеся файлами миттєво!

        Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

        • 16 ГБ

        • Motion Edition 2.0

        • 2 шт. в упаковці

        Модний кольоровий дизайн

        Виберіть свій модний колір: карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений або синій електрик, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим.

        Ємність 16 Гб для великих файлів із даними

        Завдяки ємності 16 Гб можна обмінюватися значно більшими файлами або значно більшою кількістю файлів через USB-роз’єм на комп’ютері чи планшеті.

        Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB 2.0

        Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

        Технічні характеристики

        Інструкції і документація

        Рекламна листівка з локалізованим вмістом

        • PDF файл, 74.6 kB
        • 20 July 2026

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