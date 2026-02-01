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Більше не доступний
FM16FD170D/00
Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!
Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips MOTION Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.
16 ГБ
Motion Edition 2.0
2 шт. в упаковці
Виберіть свій модний колір: карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений або синій електрик, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим.
Завдяки ємності 16 Гб можна обмінюватися значно більшими файлами або значно більшою кількістю файлів через USB-роз’єм на комп’ютері чи планшеті.
Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.