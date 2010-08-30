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    FM16FD35B/00
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      FM16FD35B/00

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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        Модна флеш-карта USB завдяки кольоровому дизайну

        Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим

        Легко відкривати, зручна упаковка

        Маркування та перфорація на упаковці показують, як найкраще відкрити упаковку і швидко й легко вийняти флеш-карту USB.

        Індикатор активності засвічується під час копіювання файлів

        Привабливий світлодіодний індикатор вказує на те, що накопичувач під’єднано правильно і він працює; швидша пульсація вказує на копіювання файлів на накопичувач або з нього.

        Ємність 16 Гб для великих файлів із даними

        Завдяки ємності 16 Гб можна обмінюватися значно більшими файлами або значно більшою кількістю файлів через USB-роз’єм на комп’ютері чи планшеті.

        Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB 2.0

        Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

        Захисний вбудований ковпачок для зручності

        Досить губити ковпачки! Захисний ковпачок вбудовано в конструкцію виробу, тому він завжди буде під’єднаний до флеш-карти USB. Для використання просто поверніть ковпачок назад, вставте флеш-карту і відтворюйте вміст.

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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