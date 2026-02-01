Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
FWD831/12
Режим прогресивної розгортки подвоює вертикальну роздільну здатність зображення, забезпечуючи помітно чіткіше зображення. Замість надсилання на екран спершу поля з нерівною кількістю ліній, а потім поля з однаковою кількістю ліній обидва поля записуються одночасно. Зображення створюється миттєво з максимальною роздільною здатністю. За такої швидкості око людини сприймає чіткіше зображення без лінійної структури.
Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об’ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
Відгуки