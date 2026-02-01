Компонентний відеосигнал прогресивної розгортки для кращої якості зображення

Режим прогресивної розгортки подвоює вертикальну роздільну здатність зображення, забезпечуючи помітно чіткіше зображення. Замість надсилання на екран спершу поля з нерівною кількістю ліній, а потім поля з однаковою кількістю ліній обидва поля записуються одночасно. Зображення створюється миттєво з максимальною роздільною здатністю. За такої швидкості око людини сприймає чіткіше зображення без лінійної структури.