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Інтелектуальне очищення
Фільтр NanoProtect серії 2 захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мкм, включаючи поширені алергени, пил, забруднення, бактерії. Термін використання 12 місяців забезпечує тривалу роботу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтелектуальне очищення
Фільтр NanoProtect серії 2 захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мкм, включаючи поширені алергени, пил, забруднення, бактерії. Термін використання 12 місяців забезпечує тривалу роботу. Переглянути усі переваги
Інтелектуальне очищення
Фільтр NanoProtect серії 2 захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мкм, включаючи поширені алергени, пил, забруднення, бактерії. Термін використання 12 місяців забезпечує тривалу роботу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтелектуальне очищення
Фільтр NanoProtect серії 2 захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мкм, включаючи поширені алергени, пил, забруднення, бактерії. Термін використання 12 місяців забезпечує тривалу роботу. Переглянути усі переваги
Фільтр NanoProtect серії 2
Ціна магазину Philips
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Фільтр Philips NanoProtect серії 2 у розгорнутому вигляді покриває площу близько 1,26 м², що забезпечує тривалий термін експлуатації – 12 місяців.
Фільтр Philips NanoProtect HEPA серії 2 виготовлено з високоякісного матеріалу. Він може затримати до 99,5%* частинок такого маленького розміру, як 0,003 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, шкідливих частинок і бактерій*, які переносяться повітрям. Високоякісний фільтр має міцну стабільну структуру, що забезпечує проходження усього повітря через фільтр і високоефективну фільтрацію.