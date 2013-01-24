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    Фільтр NanoProtect серії 2

    FY0194/30
    Загальна оцінка / 5
    • Інтелектуальне очищення Інтелектуальне очищення Інтелектуальне очищення
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      Фільтр NanoProtect серії 2

      FY0194/30
      Загальна оцінка / 5

      Інтелектуальне очищення

      Фільтр NanoProtect серії 2 захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мкм, включаючи поширені алергени, пил, забруднення, бактерії. Термін використання 12 місяців забезпечує тривалу роботу. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Фільтр NanoProtect серії 2

      Інтелектуальне очищення

      Фільтр NanoProtect серії 2 захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мкм, включаючи поширені алергени, пил, забруднення, бактерії. Термін використання 12 місяців забезпечує тривалу роботу. Переглянути усі переваги

      Інтелектуальне очищення

      Фільтр NanoProtect серії 2 захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мкм, включаючи поширені алергени, пил, забруднення, бактерії. Термін використання 12 місяців забезпечує тривалу роботу. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Фільтр NanoProtect серії 2

      Інтелектуальне очищення

      Фільтр NanoProtect серії 2 захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мкм, включаючи поширені алергени, пил, забруднення, бактерії. Термін використання 12 місяців забезпечує тривалу роботу. Переглянути усі переваги

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        Фільтр NanoProtect серії 2

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Інтелектуальне очищення

        Затримує 99,5% частинок

        • Затримує 99,5% частинок
        Термін експлуатації – цілих 12 місяців

        Термін експлуатації – цілих 12 місяців

        Фільтр Philips NanoProtect серії 2 у розгорнутому вигляді покриває площу близько 1,26 м², що забезпечує тривалий термін експлуатації – 12 місяців.

        Затримує 99,5% частинок

        Фільтр Philips NanoProtect HEPA серії 2 виготовлено з високоякісного матеріалу. Він може затримати до 99,5%* частинок такого маленького розміру, як 0,003 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, шкідливих частинок і бактерій*, які переносяться повітрям. Високоякісний фільтр має міцну стабільну структуру, що забезпечує проходження усього повітря через фільтр і високоефективну фільтрацію.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китай

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            • Протестовано на білий стафілокок та вірус грипу A (H1N1).
            • Очищувач повітря Philips захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мікрона, що проходять крізь фільтр. Перевірено ефективність одного проходження потоку повітря 5,33 см/сек. через фільтруючий матеріал лабораторією третьої сторони у 2015 р.

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