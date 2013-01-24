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Інтелектуальне очищення
Фільтр NanoProtect HEPA серії 3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє тривалу ефективність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтелектуальне очищення
Фільтр NanoProtect HEPA серії 3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє тривалу ефективність. Переглянути усі переваги
Інтелектуальне очищення
Фільтр NanoProtect HEPA серії 3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє тривалу ефективність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтелектуальне очищення
Фільтр NanoProtect HEPA серії 3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє тривалу ефективність. Переглянути усі переваги
Фільтр NanoProtect
Ціна магазину Philips
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Фільтр Philips NanoProtect HEPA серії 3 має 111 оптимізованих складок. У розгорнутому вигляді вони покривають площу близько 1,6 м2, що забезпечує до 24 місяців роботи.
Фільтр Philips NanoProtect HEPA серії 3 виготовлено з високоякісного матеріалу. Він може затримати до 99,97%* частинок такого маленького розміру, як 0,3 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, шкідливих частинок, бактерій* і вірусів*, які переносяться повітрям. Високоякісний фільтр має міцну стабільну структуру, що забезпечує проходження усього повітря через фільтр і високоефективну фільтрацію.