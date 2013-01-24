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    Фільтр NanoProtect

    FY1410/30
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Інтелектуальне очищення Інтелектуальне очищення Інтелектуальне очищення
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      Фільтр NanoProtect

      FY1410/30
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Інтелектуальне очищення

      Фільтр NanoProtect HEPA серії 3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє тривалу ефективність. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Фільтр NanoProtect

      Інтелектуальне очищення

      Фільтр NanoProtect HEPA серії 3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє тривалу ефективність. Переглянути усі переваги

      Інтелектуальне очищення

      Фільтр NanoProtect HEPA серії 3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє тривалу ефективність. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Фільтр NanoProtect

      Інтелектуальне очищення

      Фільтр NanoProtect HEPA серії 3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє тривалу ефективність. Переглянути усі переваги

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        Фільтр NanoProtect

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Інтелектуальне очищення

        Затримує 99,97% частинок

        • Затримує 99,97% частинок
        Термін експлуатації – цілих 24 місяці

        Термін експлуатації – цілих 24 місяці

        Фільтр Philips NanoProtect HEPA серії 3 має 111 оптимізованих складок. У розгорнутому вигляді вони покривають площу близько 1,6 м2, що забезпечує до 24 місяців роботи.

        Затримує 99,97% частинок

        Затримує 99,97% частинок

        Фільтр Philips NanoProtect HEPA серії 3 виготовлено з високоякісного матеріалу. Він може затримати до 99,97%* частинок такого маленького розміру, як 0,3 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, шкідливих частинок, бактерій* і вірусів*, які переносяться повітрям. Високоякісний фільтр має міцну стабільну структуру, що забезпечує проходження усього повітря через фільтр і високоефективну фільтрацію.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китаї

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