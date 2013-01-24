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    Зволожуючий фільтр

    FY2401/30
    Загальна оцінка / 5
    • Здорове повітря, завжди Здорове повітря, завжди Здорове повітря, завжди
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      Зволожуючий фільтр

      FY2401/30
      Загальна оцінка / 5

      Здорове повітря, завжди

      Фільтр зволожувача Philips забезпечує достатнє поглинання води та ефективне випаровування

      Ціна магазину Philips

      Зволожуючий фільтр

      Здорове повітря, завжди

      Фільтр зволожувача Philips забезпечує достатнє поглинання води та ефективне випаровування

      Здорове повітря, завжди

      Фільтр зволожувача Philips забезпечує достатнє поглинання води та ефективне випаровування

      Ціна магазину Philips

      Зволожуючий фільтр

      Здорове повітря, завжди

      Фільтр зволожувача Philips забезпечує достатнє поглинання води та ефективне випаровування

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        Зволожуючий фільтр

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Здорове повітря, завжди

        Технологія NanoCloud із гігієнічним зволоженням

        *Оновлений фільтр має вдвічі довший термін експлуатації

        Оновлений фільтр має термін експлуатації 6 місяців, що вдвічі більше, ніж у фільтра попереднього покоління.

        Висока ефективність поглинання і випаровування води

        Цей фільтр товщиною 30 мм зроблено з поліетилену із 12-шаровою стільниковою структурою, що у розгорнутому вигляді займає 15 662 кв. см, забезпечуючи високу ефективність поглинання і випаровування води.

        Технічні характеристики

        • Конструкція та покриття

          Колір (кольори)
          Темно-сірий

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          0,1  кг
          Розміри виробу (ДxШxВ)
          502 x 130 x 30

        • Країна виготовлення

          Країна виготовлення
          Китаї

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            • Термін експлуатації базується на порівняльному тестуванні з використанням старого фільтра (Philips HU4102) у тих самих умовах. Оновлений фільтр забезпечує вдвічі довший термін експлуатації порівняно зі старим фільтром.

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