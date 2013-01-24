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Фільтр зволожувача Philips забезпечує достатнє поглинання води та ефективне випаровування
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здорове повітря, завжди
Фільтр зволожувача Philips забезпечує достатнє поглинання води та ефективне випаровування
Здорове повітря, завжди
Фільтр зволожувача Philips забезпечує достатнє поглинання води та ефективне випаровування
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здорове повітря, завжди
Фільтр зволожувача Philips забезпечує достатнє поглинання води та ефективне випаровування
Зволожуючий фільтр
Ціна магазину Philips
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Оновлений фільтр має термін експлуатації 6 місяців, що вдвічі більше, ніж у фільтра попереднього покоління.
Цей фільтр товщиною 30 мм зроблено з поліетилену із 12-шаровою стільниковою структурою, що у розгорнутому вигляді займає 15 662 кв. см, забезпечуючи високу ефективність поглинання і випаровування води.
Конструкція та покриття
Вага та розміри
Країна виготовлення