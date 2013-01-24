Вдихніть різницю
Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вдихніть різницю
Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Вдихніть різницю
Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вдихніть різницю
Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Фільтр Philips NanoProtect S3 має численні оптимізовані складки. У розгорнутому вигляді вони покривають площу близько 2 м2, що забезпечує тривалий термін експлуатації.
Фільтр Philips NanoProtect S3 виготовлено з високоякісного матеріалу. Він може затримати до 99,97% частинок такого маленького розміру, як 0,3 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, шкідливих частинок, бактерій і вірусів, які переносяться повітрям. Високоякісний фільтр має міцну стабільну структуру, що забезпечує проходження усього повітря через фільтр і високоефективну фільтрацію.