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2000 Series

Фільтр NanoProtect

FY2422/30
Загальна оцінка / 5
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    2000 Series Фільтр NanoProtect

    FY2422/30
    Загальна оцінка / 5

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    Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

    2000 Series Фільтр NanoProtect

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    Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

    Вдихніть різницю

    Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

    2000 Series Фільтр NanoProtect

    Вдихніть різницю

    Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

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      Гарантія очищення на 99,97%

      • Затримує 99,97% частинок
      Термін експлуатації – цілих 24 місяці*

      Термін експлуатації – цілих 24 місяці*

      Фільтр Philips NanoProtect S3 має численні оптимізовані складки. У розгорнутому вигляді вони покривають площу близько 2 м2, що забезпечує тривалий термін експлуатації.

      Відфільтровує 99,97% частинок розміром 0,3 мкм*

      Відфільтровує 99,97% частинок розміром 0,3 мкм*

      Фільтр Philips NanoProtect S3 виготовлено з високоякісного матеріалу. Він може затримати до 99,97% частинок такого маленького розміру, як 0,3 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, шкідливих частинок, бактерій і вірусів, які переносяться повітрям. Високоякісний фільтр має міцну стабільну структуру, що забезпечує проходження усього повітря через фільтр і високоефективну фільтрацію.

      Технічні характеристики

      • Логістичні дані

        12 NC код
        883442230770

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