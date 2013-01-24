Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Тампон зволоження NanoCloud

    FY2425/30
    Загальна оцінка / 5
    • Здоровіше повітря, завжди Здоровіше повітря, завжди Здоровіше повітря, завжди
      -{discount-value}

      Тампон зволоження NanoCloud

      FY2425/30
      Загальна оцінка / 5

      Здоровіше повітря, завжди

      Найкраще зволоження NanoCloud Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Тампон зволоження NanoCloud

      Здоровіше повітря, завжди

      Найкраще зволоження NanoCloud Переглянути усі переваги

      Здоровіше повітря, завжди

      Найкраще зволоження NanoCloud Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Тампон зволоження NanoCloud

      Здоровіше повітря, завжди

      Найкраще зволоження NanoCloud Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. filters-and-accessories

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Тампон зволоження NanoCloud

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Здоровіше повітря, завжди

        • Технологія NanoCloud
        • Легке чищення

        Найкраща технологія NanoCloud із на 99%* меншою кількістю бактерій

        Технологію Philips NanoCloud сертифіковано як гігієнічно безпечну. Доведено, що вона виділяє на 99%* менше бактерій у повітря порівняно з ультразвуковими зволожувачами повітря.

        Легке чищення тампона зволоження

        Розумна конструкція забезпечує легке чищення та догляд за тампоном зволоження. Просто вийміть тампон разом із коліщатком для тампона з тримача тампона і сполосніть тампон зволоження під краном.

        Сповіщення про збереження чистоти повітря для заміни тампона

        Сповіщення про збереження чистоти повітря негайно сповістить Вас, що настав час замінити тампон. Якщо тампон негайно не замінити, прилад перестане працювати, щоб не допустити неефективного очищення повітря. Поворотний тампон ніколи не знаходиться у воді; він перестане обертатися, коли закінчиться вода або буде досягнуто встановленого рівня вологості; вентилятор продовжуватиме працювати в режимі очищення і сушитиме тампон. Тож у Вас завжди є гарантія, що повітря очищене.

        Жодного білого пилу та вологих плям

        Невидимий водяний туман Philips NanoCloud не утворює білого пилу або вологих плям у кімнаті.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китай

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Протестовано на білий стафілокок та вірус MS2; стан стосується антибактеріальних характеристик, перевірених відповідно до GB21551.3 із використанням білого стафілокока з початковою концентрацією 1*105 куо/м3.

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips