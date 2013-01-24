Сповіщення про збереження чистоти повітря для заміни тампона

Сповіщення про збереження чистоти повітря негайно сповістить Вас, що настав час замінити тампон. Якщо тампон негайно не замінити, прилад перестане працювати, щоб не допустити неефективного очищення повітря. Поворотний тампон ніколи не знаходиться у воді; він перестане обертатися, коли закінчиться вода або буде досягнуто встановленого рівня вологості; вентилятор продовжуватиме працювати в режимі очищення і сушитиме тампон. Тож у Вас завжди є гарантія, що повітря очищене.