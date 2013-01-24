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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тампон зволоження NanoCloud
Ціна магазину Philips
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Технологію Philips NanoCloud сертифіковано як гігієнічно безпечну. Доведено, що вона виділяє на 99%* менше бактерій у повітря порівняно з ультразвуковими зволожувачами повітря.
Розумна конструкція забезпечує легке чищення та догляд за тампоном зволоження. Просто вийміть тампон разом із коліщатком для тампона з тримача тампона і сполосніть тампон зволоження під краном.
Сповіщення про збереження чистоти повітря негайно сповістить Вас, що настав час замінити тампон. Якщо тампон негайно не замінити, прилад перестане працювати, щоб не допустити неефективного очищення повітря. Поворотний тампон ніколи не знаходиться у воді; він перестане обертатися, коли закінчиться вода або буде досягнуто встановленого рівня вологості; вентилятор продовжуватиме працювати в режимі очищення і сушитиме тампон. Тож у Вас завжди є гарантія, що повітря очищене.
Невидимий водяний туман Philips NanoCloud не утворює білого пилу або вологих плям у кімнаті.