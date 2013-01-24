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    Series 3

    Фільтр NanoProtect

    FY3430/30
    Загальна оцінка / 5
    • Здоровіше повітря, завжди Здоровіше повітря, завжди Здоровіше повітря, завжди
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      Series 3 Фільтр NanoProtect

      FY3430/30
      Загальна оцінка / 5

      Здоровіше повітря, завжди

      Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він має пори нанорозміру, в які також вбирає та блокує формальдегід, загальні леткі органічні речовини та запахи.

      Ціна магазину Philips

      Series 3 Фільтр NanoProtect

      Здоровіше повітря, завжди

      Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він має пори нанорозміру, в які також вбирає та блокує формальдегід, загальні леткі органічні речовини та запахи.

      Здоровіше повітря, завжди

      Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він має пори нанорозміру, в які також вбирає та блокує формальдегід, загальні леткі органічні речовини та запахи.

      Ціна магазину Philips

      Series 3 Фільтр NanoProtect

      Здоровіше повітря, завжди

      Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він має пори нанорозміру, в які також вбирає та блокує формальдегід, загальні леткі органічні речовини та запахи.

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        Series 3

        Series 3

        Фільтр NanoProtect

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Здоровіше повітря, завжди

        Захоплення шкідливих частинок розміром 0,003 мкм

        Видаляє алергени, наприклад пилок, пил, часточки шкіри домашніх тварин тощо.

        Європейський центр дослідження проблем алергії (Ecarf) підтвердив видалення алергенів, зокрема пилку, пилу, пилових кліщів та часточок шкіри домашніх тварин

        Видаляє до 99,9% бактерій та вірусів (H1N1)

        Airmid підтверджує фективність видалення до 99,9% бактерій та вірусів, таких як H1N1.

        Безпроблемний догляд за фільтром завдяки універсальній конструкції

        Вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям просто й зручно встановлювати.

        Поглинає та блокує формальдегід, леткі органічні сполуки і запах

        Поверхня шару з активованим вугіллям має розмір 31 футбольного поля.

        Ефективно видаляє частинки розміром 0,003 мкм (у 800 разів < за PM2.5)

        Шар HEPA, оснащений технологією Philips VitaShield, виготовлено з ультрадрібної нетканої тканини із площею поверхні 2,43 м2. Функціональність триваліша й стабільніша.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Фільтрація бактерій
          Так
          Фільтрація формальдегіду
          Так
          Відфільтровує часточки PM2.5
          Так
          Відфільтровує толуен
          Так
          Відфільтровує віруси
          Так

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          1,4  кг
          Вага з упаковкою
          1,7  кг
          Розміри виробу (ДxШxВ)
          245x155x318
          Розміри упаковки (ДxШxВ)
          256x256x330  мм

        • Заміна

          Вбудований фільтр
          Для очищувачів повітря серії 3000(i)

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китай

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