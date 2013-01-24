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    Фільтр NanoProtect

    FY3432/10
    Загальна оцінка / 5
    • Здоровіше повітря, завжди Здоровіше повітря, завжди Здоровіше повітря, завжди
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      Фільтр NanoProtect

      FY3432/10
      Загальна оцінка / 5

      Здоровіше повітря, завжди

      Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Фільтр NanoProtect

      Здоровіше повітря, завжди

      Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги

      Здоровіше повітря, завжди

      Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Фільтр NanoProtect

      Здоровіше повітря, завжди

      Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги

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        Фільтр NanoProtect

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Здоровіше повітря, завжди

        Гарантія усунення ЗЛОС і неприємного запаху

        • Усуває ЗЛОС*
        • Усуває запахи
        Термін експлуатації – цілих 12 місяців

        Термін експлуатації – цілих 12 місяців

        Активна вугільна поглинаюча поверхня у розгорнутому вигляді дорівнює розміру 43 футбольних полів, що забезпечує послідовний захист та тривалий термін експлуатації до 12 місяців.

        Ефективно усуває ЗЛОС і запахи

        Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, призначений для ефективного усунення різних газів, у т.ч. й шкідливих загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Фільтрує запахи
          Так
          Фільтрує загальні леткі органічні сполуки
          Так

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          0,5  кг
          Вага з упаковкою
          1,3  кг
          Розміри виробу (ДxШxВ)
          290 x 10 x 370
          Розміри упаковки (ДxШxВ)
          302 x 20 x 384  мм

        • Заміна

          Фільтр з активованим вугіллям
          Для очищувачів повітря серії 3000(i)

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китаї

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