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Фільтр NanoProtect HEPA затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіше повітря, завжди
Фільтр NanoProtect HEPA затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Здоровіше повітря, завжди
Фільтр NanoProtect HEPA затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіше повітря, завжди
Фільтр NanoProtect HEPA затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Фільтр NanoProtect HEPA
Ціна магазину Philips
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Фільтр Philips NanoProtect HEPA серії 2 виготовлено з високоякісного матеріалу. Він може затримати до 99,97% частинок такого маленького розміру, як 0,3 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, шкідливих частинок, бактерій і вірусів, які переносяться повітрям. Високоякісний фільтр має міцну стабільну структуру, що забезпечує проходження всього повітря через фільтр і високоефективну фільтрацію.
Фільтр Philips NanoProtect HEPA має численні оптимізовані складки. У розгорнутому вигляді вони покривають площу близько 2 м2, що забезпечує тривалий термін експлуатації.