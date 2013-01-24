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    Фільтр NanoProtect HEPA

    FY3433/10
    Загальна оцінка / 5
    • Здоровіше повітря, завжди Здоровіше повітря, завжди Здоровіше повітря, завжди
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      Фільтр NanoProtect HEPA

      FY3433/10
      Загальна оцінка / 5

      Здоровіше повітря, завжди

      Фільтр NanoProtect HEPA затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Фільтр NanoProtect HEPA

      Здоровіше повітря, завжди

      Фільтр NanoProtect HEPA затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

      Здоровіше повітря, завжди

      Фільтр NanoProtect HEPA затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Фільтр NanoProtect HEPA

      Здоровіше повітря, завжди

      Фільтр NanoProtect HEPA затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

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        Фільтр NanoProtect HEPA

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Здоровіше повітря, завжди

        Гарантія очищення на 99,97%

        • Затримує 99,97% частинок
        Відфільтровує 99,97% частинок розміром 0,3 мкм

        Відфільтровує 99,97% частинок розміром 0,3 мкм

        Фільтр Philips NanoProtect HEPA серії 2 виготовлено з високоякісного матеріалу. Він може затримати до 99,97% частинок такого маленького розміру, як 0,3 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, шкідливих частинок, бактерій і вірусів, які переносяться повітрям. Високоякісний фільтр має міцну стабільну структуру, що забезпечує проходження всього повітря через фільтр і високоефективну фільтрацію.

        Термін експлуатації – цілих 24 місяці

        Фільтр Philips NanoProtect HEPA має численні оптимізовані складки. У розгорнутому вигляді вони покривають площу близько 2 м2, що забезпечує тривалий термін експлуатації.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китаї

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