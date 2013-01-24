Вдихніть різницю
Фільтр NanoProtect видаляє 99,97% алергенів, які переносяться повітрям, та наддрібних частинок розміром 0,003 мкм, зокрема пил, забруднення, бактерії та віруси. Упродовж усього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вдихніть різницю
Фільтр NanoProtect видаляє 99,97% алергенів, які переносяться повітрям, та наддрібних частинок розміром 0,003 мкм, зокрема пил, забруднення, бактерії та віруси. Упродовж усього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Вдихніть різницю
Фільтр NanoProtect видаляє 99,97% алергенів, які переносяться повітрям, та наддрібних частинок розміром 0,003 мкм, зокрема пил, забруднення, бактерії та віруси. Упродовж усього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вдихніть різницю
Фільтр NanoProtect видаляє 99,97% алергенів, які переносяться повітрям, та наддрібних частинок розміром 0,003 мкм, зокрема пил, забруднення, бактерії та віруси. Упродовж усього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Фільтр Philips NanoProtect S3 виготовлено з високоякісного матеріалу. Він видаляє 99,97% алергенів, які переносяться повітрям, та наддрібні частинки розміром 0,003 мкм, зокрема шкідливі частинки, бактерії та віруси. Високоякісний фільтр має міцну стабільну структуру, що забезпечує проходження усього повітря через фільтр і високоефективну фільтрацію.
Фільтр Philips NanoProtect S3 має численні оптимізовані складки. У розгорнутому вигляді вони покривають площу близько 2,44 м2, що забезпечує тривалий термін експлуатації.
Надійність
Логістичні дані