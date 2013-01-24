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2000 Series

Фільтр NanoProtect

FY5185/30
Загальна оцінка / 5
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    2000 Series Фільтр NanoProtect

    FY5185/30
    Загальна оцінка / 5

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    Фільтр NanoProtect видаляє 99,97% алергенів, які переносяться повітрям, та наддрібних частинок розміром 0,003 мкм, зокрема пил, забруднення, бактерії та віруси. Упродовж усього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

    2000 Series Фільтр NanoProtect

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    Фільтр NanoProtect видаляє 99,97% алергенів, які переносяться повітрям, та наддрібних частинок розміром 0,003 мкм, зокрема пил, забруднення, бактерії та віруси. Упродовж усього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

    Вдихніть різницю

    Фільтр NanoProtect видаляє 99,97% алергенів, які переносяться повітрям, та наддрібних частинок розміром 0,003 мкм, зокрема пил, забруднення, бактерії та віруси. Упродовж усього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

    2000 Series Фільтр NanoProtect

    Вдихніть різницю

    Фільтр NanoProtect видаляє 99,97% алергенів, які переносяться повітрям, та наддрібних частинок розміром 0,003 мкм, зокрема пил, забруднення, бактерії та віруси. Упродовж усього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

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      Видаляє 99,97% алергенів, які переносяться повітрям

      • Затримує 99,97% частинок
      Видаляє 99,97% алергенів, які переносяться повітрям

      Видаляє 99,97% алергенів, які переносяться повітрям

      Фільтр Philips NanoProtect S3 виготовлено з високоякісного матеріалу. Він видаляє 99,97% алергенів, які переносяться повітрям, та наддрібні частинки розміром 0,003 мкм, зокрема шкідливі частинки, бактерії та віруси. Високоякісний фільтр має міцну стабільну структуру, що забезпечує проходження усього повітря через фільтр і високоефективну фільтрацію.

      Термін експлуатації – цілих 24 місяці

      Термін експлуатації – цілих 24 місяці

      Фільтр Philips NanoProtect S3 має численні оптимізовані складки. У розгорнутому вигляді вони покривають площу близько 2,44 м2, що забезпечує тривалий термін експлуатації.

      Технічні характеристики

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Логістичні дані

        12 NC код
        883418240540

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