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Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги
Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги
Фільтр HEPA з активованим вугіллям
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Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра.
У циліндричному фільтрі 3-в-1 об’єднані три типи фільтрів для того, щоб ваш пристрій працював так само, як і в перший день. (6) Фільтр з активованим вугіллям, фільтр HEPA та фільтр попереднього очищення — це оптимальне поєднання для фільтрування забруднюючих речовин, вірусів, алергенів та бактерій. Щоб ви могли дихати чистішим повітрям, ми рекомендуємо міняти всі три фільтри одночасно.
Триступенева фільтрація з фільтром NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Технологія NanoProtect HEPA не лише вловлює забруднюючі речовини, але й використовує спеціальний електростатичний заряд, щоб притягнути їх. Це дозволяє йому очищувати повітря швидше за фільтр HEPA H13, який використовується в медицині. (5)
Для підтримання оптимальної фільтрації регулярно очищуйте фільтр попереднього очищення за допомогою пилососа.
Оригінальний фільтр Philips було розроблено разом із самим пристроєм для забезпечення ідеальної сумісності, що гарантує безперебійну роботу пристрою.
Очищувач захоплює частинки в повітрі, у тому числі ті, які можуть містити віруси, що спричиняють респіраторні захворювання. Незалежно протестовано на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря. Також протестовано на коронавірус (8).
Вбудований фільтр Philips 3-в-1 забезпечує постійний захист і гарантує оптимальну фільтрацію тривалістю до 24 місяців. (1)
Ваш пристрій Philips сповістить вас про потребу очищення фільтра попереднього очищення, у тому числі про потребу його заміни, на що вам знадобиться менше хвилини. Завдяки цьому технічне обслуговування пристрою не потребує жодних зусиль, а ви завжди зможете насолоджувалися чистим і безпечним для здоров’я повітрям.
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