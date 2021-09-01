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    2000 Series

    Фільтр HEPA з активованим вугіллям

    FYM220/30
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
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      2000 Series Фільтр HEPA з активованим вугіллям

      FYM220/30
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день

      Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів.  Переглянути усі переваги

      2000 Series Фільтр HEPA з активованим вугіллям

      Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день

      Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів.  Переглянути усі переваги

      Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день

      Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів.  Переглянути усі переваги

      2000 Series Фільтр HEPA з активованим вугіллям

      Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день

      Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів.  Переглянути усі переваги

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        2000 Series

        2000 Series

        Фільтр HEPA з активованим вугіллям

        Усього:

        Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день

        Оригінальний фільтр Philips, який ідеально підходить до очищувача

        • Затримує 99,95% частинок
        • Сумісний з очищувачем AMF220/15
        • Строк служби фільтра: до 24 місяців
        • Фільтрує гази та запахи
        Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

        Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

        Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра.

        3 фільтри в 1 для зручності та бездоганної ефективності

        3 фільтри в 1 для зручності та бездоганної ефективності

        У циліндричному фільтрі 3-в-1 об’єднані три типи фільтрів для того, щоб ваш пристрій працював так само, як і в перший день. (6) Фільтр з активованим вугіллям, фільтр HEPA та фільтр попереднього очищення — це оптимальне поєднання для фільтрування забруднюючих речовин, вірусів, алергенів та бактерій. Щоб ви могли дихати чистішим повітрям, ми рекомендуємо міняти всі три фільтри одночасно.

        Бездоганна ефективність

        Бездоганна ефективність

        Триступенева фільтрація з фільтром NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Технологія NanoProtect HEPA не лише вловлює забруднюючі речовини, але й використовує спеціальний електростатичний заряд, щоб притягнути їх. Це дозволяє йому очищувати повітря швидше за фільтр HEPA H13, який використовується в медицині. (5)

        Регулярно очищуйте фільтр попереднього очищення

        Регулярно очищуйте фільтр попереднього очищення

        Для підтримання оптимальної фільтрації регулярно очищуйте фільтр попереднього очищення за допомогою пилососа.

        Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

        Оригінальний фільтр Philips було розроблено разом із самим пристроєм для забезпечення ідеальної сумісності, що гарантує безперебійну роботу пристрою.

        Видалення до 99,9% вірусів

        Очищувач захоплює частинки в повітрі, у тому числі ті, які можуть містити віруси, що спричиняють респіраторні захворювання. Незалежно протестовано на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря. Також протестовано на коронавірус (8).

        Строк служби: до 24 місяців

        Вбудований фільтр Philips 3-в-1 забезпечує постійний захист і гарантує оптимальну фільтрацію тривалістю до 24 місяців. (1)

        Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

        Ваш пристрій Philips сповістить вас про потребу очищення фільтра попереднього очищення, у тому числі про потребу його заміни, на що вам знадобиться менше хвилини. Завдяки цьому технічне обслуговування пристрою не потребує жодних зусиль, а ви завжди зможете насолоджувалися чистим і безпечним для здоров’я повітрям.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Колір (кольори)
          Синій, чорний
          Розміри упаковки (ДxШxВ)
          210 х 210 х 170 mm
          Розміри виробу (ДxШxВ)
          200 х 105 х 152,9 мм

        • Заміна

          Для очищувача(-ів) повітря Philips
          AMF220

        • Ефективність

          Відфільтровує
          • Запахи
          • Леткі органічні сполуки
          Фільтрація частинок
          99,95% розміру 0,003 мікрона
          Фільтрація алергенів
          99,99%
          Фільтрація вірусів і частинок у повітрі
          99,9%
          Фільтр
          Вбудований фільтр

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Ризики, пов’язані з продуктом
            • (1) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання.
            • (2) Актуально лише для окремих моделей із можливістю підключення
            • (3) Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips
            • (4) Фільтр HEPA NanoProtect забезпечує менший опір потоку повітря, ніж матеріал фільтра HEPA H13, що дозволяє очищувачу повітря Philips з функцією NanoProtect забезпечити вищий коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR), ніж із сертифікованим фільтром HEPA H13 відповідного розміру.
            • (5) З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
            • (6) Залежить від того, який фільтр використовується із очищувачем Philips AC1711 або 1715
            • (7) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Health group Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).
            • (8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в зовнішній лабораторії в камері для тестування з вірусом пташиного бронхіту за допомогою фільтра Philips HEPA NanoProtect.

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