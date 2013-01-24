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Здоровіше повітря, завжди
Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він також вбирає та блокує загальні леткі органічні речовини та запахи в порах. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіше повітря, завжди
Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він також вбирає та блокує загальні леткі органічні речовини та запахи в порах. Переглянути усі переваги
Здоровіше повітря, завжди
Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він також вбирає та блокує загальні леткі органічні речовини та запахи в порах. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіше повітря, завжди
Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він також вбирає та блокує загальні леткі органічні речовини та запахи в порах. Переглянути усі переваги
Для очищувача, вентилятора й обігрівача 3-в-1 AMF220
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Компанія Philips рекомендує замінити фільтр очищувача повітря протягом 24 місяців після першого використання.
Лише фільтри марки Philips забезпечують ефективну роботу пристрою.
Система фільтрації HEPA усуває 99,95% часточок розміром 0,003 мікрона**. 3-шарова система: фільтр попереднього очищення, фільтр HEPA та фільтр з активованим вугіллям. Фільтр попереднього очищення захоплює великі часточки, такі як пил і волосся. Після цього фільтр HEPA захоплює віруси, бактерії, побутовий пил, часточки шкіри домашніх тварин, пилок, зовнішні забруднюючі речовини, пилові кліщі, спори цвілі, дим та інші алергени й забруднюючі речовини. Фільтр з активованим вугіллям видаляє шкідливі гази й неприємні запахи.
Конструкція фільтра на 360° дозволяє повітрю потрапляти у фільтр з усіх кутів для кращої циркуляції повітря та зручної роботи.
Ефективність
Зміст
Фільтрувальні шари