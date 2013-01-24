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    Replacement filter

    Для очищувача, вентилятора й обігрівача 3-в-1 AMF220

    FYM220/30
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Здоровіше повітря, завжди Здоровіше повітря, завжди Здоровіше повітря, завжди
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      Replacement filter Для очищувача, вентилятора й обігрівача 3-в-1 AMF220

      FYM220/30
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Здоровіше повітря, завжди

      Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він також вбирає та блокує загальні леткі органічні речовини та запахи в порах. Переглянути усі переваги

      Replacement filter Для очищувача, вентилятора й обігрівача 3-в-1 AMF220

      Здоровіше повітря, завжди

      Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він також вбирає та блокує загальні леткі органічні речовини та запахи в порах. Переглянути усі переваги

      Здоровіше повітря, завжди

      Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він також вбирає та блокує загальні леткі органічні речовини та запахи в порах. Переглянути усі переваги

      Replacement filter Для очищувача, вентилятора й обігрівача 3-в-1 AMF220

      Здоровіше повітря, завжди

      Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він також вбирає та блокує загальні леткі органічні речовини та запахи в порах. Переглянути усі переваги

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        Replacement filter

        Replacement filter

        Для очищувача, вентилятора й обігрівача 3-в-1 AMF220

        Усього:

        Здоровіше повітря, завжди

        • Строк служби фільтра: до 24 місяців
        • Фільтри HEPA та з активованим вугіллям

        Строк служби: до 24 місяців*

        Компанія Philips рекомендує замінити фільтр очищувача повітря протягом 24 місяців після першого використання.

        Справжня замінна деталь

        Лише фільтри марки Philips забезпечують ефективну роботу пристрою.

        Фільтр HEPA захоплює 99,95% часточок розміром 0,003 мікрона**

        Система фільтрації HEPA усуває 99,95% часточок розміром 0,003 мікрона**. 3-шарова система: фільтр попереднього очищення, фільтр HEPA та фільтр з активованим вугіллям. Фільтр попереднього очищення захоплює великі часточки, такі як пил і волосся. Після цього фільтр HEPA захоплює віруси, бактерії, побутовий пил, часточки шкіри домашніх тварин, пилок, зовнішні забруднюючі речовини, пилові кліщі, спори цвілі, дим та інші алергени й забруднюючі речовини. Фільтр з активованим вугіллям видаляє шкідливі гази й неприємні запахи.

        Очищення на 360°

        Конструкція фільтра на 360° дозволяє повітрю потрапляти у фільтр з усіх кутів для кращої циркуляції повітря та зручної роботи.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Рівень фільтрації вірусів **
          99.9 %
          Фільтрація часточок *
          99.95 % (0.003 µm )
          Рекомендований строк служби фільтра ****
          24 months

        • Зміст

          Вбудований фільтр
          Yes

        • Фільтрувальні шари

          Фільтр HEPA
          Yes
          Фільтр попереднього очищення
          Yes
          Активоване вугілля
          Yes

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            • Рекомендований строк служби – це теоретичний підрахунок, що базується на середньому рівні часточок у повітрі на вулиці 35 мкг/м³ та роботі очищувача на найменшій швидкості у кімнаті 39 м² протягом 16 годин на день.
            • * Перевірено в 2020 році IUTA відповідно до DIN71460-1 з використанням аерозолю NaCl.
            • ** З повітря, яке проходить крізь фільтр; тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Healthgroup Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A (H1N1).
            • ** Очищувач повітря не захищає від Covid-19, але може бути частиною плану для захисту себе і своєї сім’ї (Управління з охорони довкілля США).
            • *** З повітря, що проходить через фільтр; протестовано сторонньою лабораторією в камері 30 м³ відповідно до GB21551.3-2010, (тестування на бактеріях білого стафілококу 8032).

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