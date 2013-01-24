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EasySpeed

Парова праска

GC2048/30
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Загальна оцінка / 5
  • Швидке прасування – від початку до кінця Швидке прасування – від початку до кінця Швидке прасування – від початку до кінця
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    EasySpeed Парова праска

    GC2048/30
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    Швидке прасування – від початку до кінця

    Ця праска EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари, паровому удару та високій потужності. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Ця праска EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари, паровому удару та високій потужності. Переглянути усі переваги

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      Швидке прасування – від початку до кінця

      5 способів пришвидшити прасування

      • Пара 35 г/хв.; паровий удар 120 г
      • Керамічна підошва
      • Безпечне автовимк. + видалення накипу
      • 2300 Вт
      Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари

      Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари

      Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари.

      Паровий удар до 120 г

      Паровий удар до 120 г

      Паровий удар до 120 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

      Постійна подача пари до 35 г/хв.

      Постійна подача пари до 35 г/хв.

      Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Керамічна підошва для кращого ковзання

      Керамічна підошва для кращого ковзання

      Керамічна підошва стійка до подряпин, легко ковзає і чиститься.

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

      Праска автоматично вимикається в разі тимчасового припинення прасування

      Праска автоматично вимикається в разі тимчасового припинення прасування

      Праска вимикається автоматично в разі тимчасового припинення прасування. Якщо її встановити на п’яту, вона вимкнеться через 8 хвилин. Якщо ж праску залишити ввімкненою на підошві чи збоку, для вимкнення пристрою знадобиться всього 30 секунд.

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

      Міцна п’ята для покращеної стійкості

      Ця праска має дуже велику п’яту особливої конструкції, яка забезпечує додаткову стійкість у разі встановлення праски у вертикальному положенні.

      Рівномірний розподіл пари для ефективного прасування

      Завдяки ретельній конструкції підошви пара рівномірно розподіляється по підошві. У такому разі Вам знадобиться менше рухів, щоб рівномірно зволожити тканину, та менше часу, щоб закінчити прасування.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        Керамічна підошва
        Подача пари
        Так
        Постійна подача пари
        35  г/хв.
        Паровий удар
        120  г
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Спрей
        Так
        Потужність
        2300  Вт

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        270  мл
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Досягання складних місць
        Носик Triple Precision

      • Очищення від накипу

        Рішення для очищення від накипу
        Самоочищення

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