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Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.
Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Maryna666
11/04/2019
Україна
Справляется на все 100%
Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC2907/02
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC2907/02
Siobhan
12/12/2013
Polska
Produkt jest doskonały
Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe