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Більше не доступний

GC2907/02

GC2907/02

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

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Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Справляется на все 100%

Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC2907/02

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC2907/02

12/12/2013

Polska

Polska

Produkt jest doskonały

Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

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