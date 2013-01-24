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PowerLife

Парова праска

GC2910/20
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Загальна оцінка / 5
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    PowerLife Парова праска

    GC2910/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    PowerLife Парова праска

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

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      Створена для роботи щодня

      Праска з підошвою SteamGlide

      • Пара 35 г/хв.; паровий удар 100 г
      • Підошва SteamGlide
      • Видалення накипу
      • 2100 Вт
      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

      Постійна подача пари під високим тиском

      Постійна подача пари під високим тиском

      Потужність 2100 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

      Постійна подача пари до 35 г/хв.

      Постійна подача пари до 35 г/хв.

      Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Завдяки паровому удару до 100 г можна розпрасувати важкі складки

      Завдяки паровому удару до 100 г можна розпрасувати важкі складки

      Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        SteamGlide
        Різноманітні налаштування пари
        Так
        Розпилювач
        Так

      • Зручне прасування

        Довжина шнура
        1,8  м

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        300  мл
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 360 градусів шнур
        Довжина шнура живлення
        • 1,8 м у країнах за межами Європи
        • 1,9 м у країнах Європи

      • Очищення від накипу

        Підходить для води з крана
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        Самоочищення

      • Технічні характеристики

        Потужність (інші країни)
        2100  Вт
        Напруга
        220–240 В

      • Вага та розміри

        Розміри виробу
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Вага виробу
        1,2  кг

      • Усунення складок

        Постійна подача пари
        До 35 г/хв.
        Паровий удар
        До 100 г/хв.

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