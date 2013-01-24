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Парова праска

GC2960/02
Загальна оцінка / 5
  • Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня
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    Парова праска

    GC2960/02
    Загальна оцінка / 5

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Парова праска

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Парова праска

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

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    See all steam-iron

      Створена для роботи щодня

      Праска з підошвою SteamGlide

      • 2200 Вт
      • Подача пари 35 г/хв.
      • Паровий удар 110 г
      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

      Постійна подача пари до 35 г/хв.

      Постійна подача пари до 35 г/хв.

      Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

      Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

      Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

      Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

      Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

      Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

      Автоматичне вимкнення для безпеки та заощадження електроенергії

      Автоматичне вимкнення для безпеки та заощадження електроенергії

      Функція безпечного автоматичного вимкнення автоматично вимикає пристрій для економії енергії, якщо ним не користувалися протягом кількох хвилин.

      Потужність 2200 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

      Потужність 2200 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        SteamGlide
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Різноманітні налаштування пари
        Так
        Спрей
        Так

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        300  мл
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 360 градусів шнур
        Додаткова стійкість
        Гумовий бампер
        Довжина шнура живлення
        2 м

      • Очищення від накипу

        Підходить для води з крана
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        Подвійна система активного очищення від накипу

      • Технічні характеристики

        Потужність (інші країни)
        2200  Вт
        Напруга
        220–240 В

      • Вага та розміри

        Розміри виробу
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Вага виробу
        1,2  кг

      • Усунення складок

        Постійна подача пари
        До 35 г/хв.
        Паровий удар
        До 110 г/хв.

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