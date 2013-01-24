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PowerLife

Парова праска

GC2960/50
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Загальна оцінка / 5
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    PowerLife Парова праска

    GC2960/50
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    PowerLife Парова праска

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

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      Створена для роботи щодня

      Із підошвою SteamGlide

      • Пара 40 г/хв.; паровий удар 130 г
      • Підошва SteamGlide
      • Безпечне автовимк. + видалення накипу
      • 2400 Вт
      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

      Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

      Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

      Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Завдяки паровому удару до 130 г можна легко розпрасувати важкі складки

      Завдяки паровому удару до 130 г можна легко розпрасувати важкі складки

      Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

      Таблетка для очищення від накипу розщеплює накип так, що він легко вимивається

      Таблетка для очищення від накипу розщеплює накип так, що він легко вимивається

      З часом у прасці накопичується накип. Ця таблетка розщеплює накип на шматки так, що Ви можете легко почистити праску від накипу. Таке чищення слід проводити раз на місяць.

      Праска автоматично вимикається в разі тимчасового припинення прасування

      Праска автоматично вимикається в разі тимчасового припинення прасування

      Праска вимикається автоматично в разі тимчасового припинення прасування. Якщо її встановити на п’яту, вона вимкнеться через 8 хвилин. Якщо ж праску залишити ввімкненою на підошві чи збоку, для вимкнення пристрою знадобиться всього 30 секунд.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        SteamGlide
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Різноманітні налаштування пари
        Так
        Спрей
        Так

      • Зручне прасування

        Довжина шнура
        1,8  м

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        300  мл
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 360 градусів шнур
        Додаткова стійкість
        Гумовий бампер
        Довжина шнура живлення
        • 1,8 м у країнах за межами Європи
        • 1,9 м у країнах Європи

      • Очищення від накипу

        Підходить для води з крана
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        Подвійна система активного очищення від накипу

      • Технічні характеристики

        Потужність (інші країни)
        2400  Вт
        Напруга
        220–240 В

      • Вага та розміри

        Розміри виробу
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Вага виробу
        1,2  кг

      • Усунення складок

        Постійна подача пари
        До 40 г/хв.
        Паровий удар
        До 130 г/хв.

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