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PowerLife

Парова праска

GC2965/35
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Загальна оцінка / 5
  • Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня
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    PowerLife Парова праска

    GC2965/35
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця праска Philips, оснащена підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Тепер із коробкою для зберігання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    PowerLife Парова праска

    Створена для роботи щодня

    Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця праска Philips, оснащена підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Тепер із коробкою для зберігання. Переглянути усі переваги

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      Праска із жаростійкою коробкою для зберігання

      • Пара 40 г/хв.; паровий удар 130 г
      • Підошва SteamGlide
      • Видалення накипу
      • 2400 Вт
      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

      Таблетка для очищення від накипу розщеплює накип так, що він легко вимивається

      Таблетка для очищення від накипу розщеплює накип так, що він легко вимивається

      З часом у прасці накопичується накип. Ця таблетка розщеплює накип на шматки так, що Ви можете легко почистити праску від накипу. Таке чищення слід проводити раз на місяць.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Завдяки паровому удару до 130 г можна легко розпрасувати важкі складки

      Завдяки паровому удару до 130 г можна легко розпрасувати важкі складки

      Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

      2400 Вт для швидкого нагрівання

      2400 Вт для швидкого нагрівання

      2400 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

      Жаростійка коробка для легкого зберігання

      Жаростійка коробка для легкого зберігання

      Ця жаростійка коробка для легкого зберігання розроблена для легкого зберігання гарячої праски. Для оптимальної ефективності та довшої експлуатації коробки завжди від’єднуйте праску від мережі та спорожняйте резервуар, перш ніж скласти праску в коробку. Коли Ви кладете гарячу праску в коробку, дно коробки нагрівається зовні, але ризику опіків немає.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        SteamGlide
        Подача пари
        До 40 г/хв.
        Паровий удар
        130  г
        Вертикальне відпарювання
        Так

      • Зручне прасування

        Довжина шнура
        1,8  м

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        300  мл
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Додаткова стійкість
        Гумовий бампер

      • Очищення від накипу

        Рішення для очищення від накипу
        Подвійна система активного очищення від накипу

      • Технічні характеристики

        Потужність (інші країни)
        2400  Вт

      • Аксесуари

        Жаростійка коробка для зберігання
        Так

      • Усунення складок

        Досягання складних місць
        Загострений носик

      • Додаткова зручність

        Загострений носик
        Так

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