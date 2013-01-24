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Парова праска

GC3320/02
Загальна оцінка / 5
  • Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля
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    Парова праска

    GC3320/02
    Загальна оцінка / 5

    Чудові результати, невеликі зусилля

    Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Чудові результати, невеликі зусилля

    Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

    Чудові результати, невеликі зусилля

    Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Чудові результати, невеликі зусилля

    Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

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      Чудові результати, невеликі зусилля

      Утричі легше прасування та гладкіше ковзання

      • 2300 Вт
      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

      Загострений носик для прасування у важкодоступних місцях

      Загострений носик для прасування у важкодоступних місцях

      Унікальний загострений носик дозволяє розпрасовувати навіть найбільш важкодоступні місця.

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

      Надзвичайно великий вхідний отвір для води дозволяє легко і швидко заповнити резервуар

      Надзвичайно великий вхідний отвір для води дозволяє легко і швидко заповнити резервуар

      Завдяки надзвичайно великому отвору можна швидко та легко додавати воду до праски. Це триває лише кілька секунд, і жодного ризику розбризкати воду!

      Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

      Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

      Завдяки надзвичайно довгому шнуру можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

      Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

      Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

      Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.

      Технічні характеристики

      • Зручне прасування

        Додатковий комфорт
        • Вільний на 360 градусів шнур
        • Покажчик для надзвичайно точного визначення рівня води
        Довжина шнура
        3  м
        Ємність резервуара для води
        300  мл

      • Усунення складок

        Постійна подача пари
        До 35 г/хв.
        Досягання складних місць
        Загострений носик
        Розпилювач
        Так
        Паровий удар
        До 100 г/хв.

      • Легкість у використанні

        Легке налаштування та зберігання
        • Надзвичайно великий отвір для води
        • Вбудоване рішення для зберігання шнура

      • Технічні характеристики

        Частота
        50–60
        Потужність
        2300
        Напруга
        220–240

      • Вага та розміри

        Розміри виробу
        328 x 129 x 163
        Вага виробу
        1,64

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