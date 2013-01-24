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    Парова праска

    GC3330/02
    Загальна оцінка / 5
    • Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля
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      Парова праска

      GC3330/02
      Загальна оцінка / 5

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Парова праска

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Парова праска

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

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        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Чудові результати, невеликі зусилля

        Втричі легше

        • 2300 Вт
        • Подача пари 35 г/хв.
        • Паровий удар 100 г
        Загострений носик для прасування у важкодоступних місцях

        Загострений носик для прасування у важкодоступних місцях

        Унікальний загострений носик дозволяє розпрасовувати навіть найбільш важкодоступні місця.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

        Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

        Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

        Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Підошва
          SteamGlide
          Подача пари
          Так
          Постійна подача пари
          35  г/хв.
          Паровий удар
          100  г
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Різноманітні налаштування пари
          Так
          Спрей
          Так
          Потужність
          2300  Вт

        • Легкість у використанні

          Ємність резервуара для води
          300  мл
          Наливання та зливання води
          Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Пристосування для шнура
          Затискач для шнура
          Довжина шнура живлення
          3  м
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 360 градусів шнур

        • Очищення від накипу

          Підходить для води з крана
          Так
          Рішення для очищення від накипу
          Подвійна система активного очищення від накипу

        • Технічні характеристики

          Вага праски
          1,64  кг
          Розміри виробу
          32,8 x 12,9 x 16,3  см
          Напруга
          220–240  В

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