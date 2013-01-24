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    EasyCare

    Парова праска

    GC3540/02
    Загальна оцінка / 5
    • Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля
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      EasyCare Парова праска

      GC3540/02
      Загальна оцінка / 5

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      EasyCare Парова праска

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      EasyCare Парова праска

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

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        EasyCare

        EasyCare

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Чудові результати, невеликі зусилля

        Утричі легше прасування та гладкіше ковзання

        • Шнур довжиною 3 м
        • Підошва SteamGlide
        • Видалення накипу
        • 2300 Вт
        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Унікальний паруючий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

        Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

        Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

        Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Менше доливань води.

        М’яка ручка для тривалого та зручного прасування

        М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.

        Технічні характеристики

        • Очищення від накипу

          Підходить для води з крана
          Так
          Рішення для очищення від накипу
          Подвійна система активного очищення від накипу

        • Легкість у використанні

          Ємність резервуара для води
          300  мл
          Наливання та зливання води
          Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Зберігання шнура
          Затискач для шнура
          Довжина шнура живлення
          3  м
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 360 градусів шнур

        • Швидке та потужне усування складок

          Підошва
          SteamGlide
          Постійна подача пари
          40  г/хв.
          Паровий удар
          120  г
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Різноманітні налаштування пари
          Так
          Розпилювач
          Так
          Потужність
          2300  Вт

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220–240  В

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (ШxВxД)
          32,8 x 12,9 x 16,3  см
          Вага праски
          1,64  кг

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