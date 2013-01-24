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Azur

Парова праска

GC4420/02
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Загальна оцінка / 5
  • Потужність та точність Потужність та точність Потужність та точність
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    Azur Парова праска

    GC4420/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Потужність та точність

    Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска Philips із підошвою SteamGlide забезпечує й те, й інше у найкращий спосіб! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Azur Парова праска

    Потужність та точність

    Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска Philips із підошвою SteamGlide забезпечує й те, й інше у найкращий спосіб! Переглянути усі переваги

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      Потужність та точність

      Праска з надзвичайною парою, надзвичайним ковзанням

      • Пара 40 г/хв.; паровий удар 100 г
      • Підошва SteamGlide Plus
      • Безпечне автоматичне вимкнення
      • 2400 Вт
      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

      Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

      Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

      Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

      Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

      Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

      Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

      Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

      Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

      Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

      Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

      Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

      Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

      Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

      Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        SteamGlide
        Подача пари
        Так
        Постійна подача пари
        40  г/хв.
        Паровий удар
        100  г
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Різноманітні налаштування пари
        Так
        Розпилення
        Так
        Паровий носик
        Так
        Потужність
        2400  Вт

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        350  мл
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Довжина шнура живлення
        3  м

      • Очищення від накипу

        Підходить для води з крана
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        Подвійна система активного очищення від накипу

      • Технічні характеристики

        Вага праски
        1,55  кг
        Розміри виробу
        30,3 x 12 x 15,2  см
        Напруга
        220–240  В

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