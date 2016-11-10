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Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4527/00 Steam 50g/min;220g steam boost T-ionicGlide soleplate Safety Auto off + Anti-calc 2600 Watts

GC4527/00
Загальна оцінка / 5
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    Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4527/00 Steam 50g/min;220g steam boost T-ionicGlide soleplate Safety Auto off + Anti-calc 2600 Watts

    GC4527/00

    Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4527/00 Steam 50g/min;220g steam boost T-ionicGlide soleplate Safety Auto off + Anti-calc 2600 Watts

    Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4527/00 Steam 50g/min;220g steam boost T-ionicGlide soleplate Safety Auto off + Anti-calc 2600 Watts

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