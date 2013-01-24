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Свобода руху, свобода вибору
Більше ніяких компромісів між свободою руху та якістю прасування. Azur FreeMotion працює як звична праска, але без дроту. Заряджайте її на базі, поки складаєте одяг для прасування. Складки важко піддаються прасуванню? Просто перемкніть праску на дротовий режим для безперебійної потужності. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свобода руху, свобода вибору
Більше ніяких компромісів між свободою руху та якістю прасування. Azur FreeMotion працює як звична праска, але без дроту. Заряджайте її на базі, поки складаєте одяг для прасування. Складки важко піддаються прасуванню? Просто перемкніть праску на дротовий режим для безперебійної потужності. Переглянути усі переваги
Свобода руху, свобода вибору
Більше ніяких компромісів між свободою руху та якістю прасування. Azur FreeMotion працює як звична праска, але без дроту. Заряджайте її на базі, поки складаєте одяг для прасування. Складки важко піддаються прасуванню? Просто перемкніть праску на дротовий режим для безперебійної потужності. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свобода руху, свобода вибору
Більше ніяких компромісів між свободою руху та якістю прасування. Azur FreeMotion працює як звична праска, але без дроту. Заряджайте її на базі, поки складаєте одяг для прасування. Складки важко піддаються прасуванню? Просто перемкніть праску на дротовий режим для безперебійної потужності. Переглянути усі переваги
Бездротова парова праска
Ціна магазину Philips
Усього:
Функція 2-в-1 дає Вам потужну бездротову парову праску, яку можна легко перетворити у дротову праску. Насолоджуйтеся надзвичайною свободою руху в бездротовому режимі, не міняючи способу прасування: праска самостійно заряджатиметься на док-станції, поки Ви складаєте одяг для прасування. Тканина, яку важко розпрасувати? Встановіть перемикач режиму в положення прасування зі шнуром і прасуйте, як звичайною паровою праскою.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.
Усувайте навіть найстійкіші складки за допомогою максимальної безперервної подачі пари з функцією турбо-відпарювання. У той час, як функція парового удару подає пару один раз, функція турбо-відпарювання на вимогу подає безперервний струмінь пари на максимальній швидкості протягом кількох хвилин.
Оптимальне ковзання, чудовий захист від подряпин, зручно чистити, чудова надійність!
Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.
Функція Calc Clean дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.
Зручне прасування
Швидке та потужне усування складок
Очищення від накипу
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/00