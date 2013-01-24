Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    AZUR 2-in-1

    Бездротова парова праска

    GC4810/02
    Загальна оцінка / 5
    • Свобода руху, свобода вибору Свобода руху, свобода вибору Свобода руху, свобода вибору
      -{discount-value}

      AZUR 2-in-1 Бездротова парова праска

      GC4810/02
      Загальна оцінка / 5

      Свобода руху, свобода вибору

      Більше ніяких компромісів між свободою руху та якістю прасування. Azur FreeMotion працює як звична праска, але без дроту. Заряджайте її на базі, поки складаєте одяг для прасування. Складки важко піддаються прасуванню? Просто перемкніть праску на дротовий режим для безперебійної потужності. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      AZUR 2-in-1 Бездротова парова праска

      Свобода руху, свобода вибору

      Більше ніяких компромісів між свободою руху та якістю прасування. Azur FreeMotion працює як звична праска, але без дроту. Заряджайте її на базі, поки складаєте одяг для прасування. Складки важко піддаються прасуванню? Просто перемкніть праску на дротовий режим для безперебійної потужності. Переглянути усі переваги

      Свобода руху, свобода вибору

      Більше ніяких компромісів між свободою руху та якістю прасування. Azur FreeMotion працює як звична праска, але без дроту. Заряджайте її на базі, поки складаєте одяг для прасування. Складки важко піддаються прасуванню? Просто перемкніть праску на дротовий режим для безперебійної потужності. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      AZUR 2-in-1 Бездротова парова праска

      Свобода руху, свобода вибору

      Більше ніяких компромісів між свободою руху та якістю прасування. Azur FreeMotion працює як звична праска, але без дроту. Заряджайте її на базі, поки складаєте одяг для прасування. Складки важко піддаються прасуванню? Просто перемкніть праску на дротовий режим для безперебійної потужності. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      See all steam-iron

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитися всі аксесуари
        AZUR 2-in-1

        AZUR 2-in-1

        Бездротова парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Свобода руху, свобода вибору

        Потужна пара, зі шнуром чи без нього

        • Пара 30 г/хв.; паровий удар 160 г
        • Підошва Anodilium
        • Праска 2000 Вт
        2-в-1: чудова бездротова і потужна парова праска

        2-в-1: чудова бездротова і потужна парова праска

        Функція 2-в-1 дає Вам потужну бездротову парову праску, яку можна легко перетворити у дротову праску. Насолоджуйтеся надзвичайною свободою руху в бездротовому режимі, не міняючи способу прасування: праска самостійно заряджатиметься на док-станції, поки Ви складаєте одяг для прасування. Тканина, яку важко розпрасувати? Встановіть перемикач режиму в положення прасування зі шнуром і прасуйте, як звичайною паровою праскою.

        Паровий удар до 160 г

        Паровий удар до 160 г

        Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

        Турбо-відпарювання безперервно подає пару на максимальній швидкості

        Турбо-відпарювання безперервно подає пару на максимальній швидкості

        Усувайте навіть найстійкіші складки за допомогою максимальної безперервної подачі пари з функцією турбо-відпарювання. У той час, як функція парового удару подає пару один раз, функція турбо-відпарювання на вимогу подає безперервний струмінь пари на максимальній швидкості протягом кількох хвилин.

        Надзвичайно довговічна підошва Anodilium із захистом від подряпин

        Надзвичайно довговічна підошва Anodilium із захистом від подряпин

        Оптимальне ковзання, чудовий захист від подряпин, зручно чистити, чудова надійність!

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.

        Функція Calc Clean запобігає утворенню накипу в прасці.

        Функція Calc Clean запобігає утворенню накипу в прасці.

        Функція Calc Clean дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.

        Технічні характеристики

        • Зручне прасування

          Довжина шнура
          2,4  м
          Ф-ція без-/дротового використання 2-в-1
          Так
          Система запобігання протіканню води
          Так
          Підошва
          Anodilium
          Паровий носик
          Так
          Підходить для води з крана
          Так
          Безпечний фіксатор дошки для прасування
          Так

        • Швидке та потужне усування складок

          Паровий удар
          160  г
          Постійна подача пари
          30  г/хв.
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Турбо-відпарювання
          Так
          Розпилювач
          Так

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Подвійна система активного очищення від накипу

        • Технічні характеристики

          Потужність
          2000 Вт
          Ємність резервуара для води
          250  мл
          Довжина шнура
          2,4  м
          Напруга
          220–240 В

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитися всі аксесуари

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Відгуки

              бути першим, хто переглянув цей предмет

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips