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    Azur

    Парова праска

    GC4845/15
    Загальна оцінка / 5
    • Створена для ідеального результату Створена для ідеального результату Створена для ідеального результату
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      Azur Парова праска

      GC4845/15
      Загальна оцінка / 5

      Створена для ідеального результату

      Оптимальна конструкція і вага праски Azur забезпечують гладке ковзання по будь-якій тканині і зручність прасування у важкодоступних місцях. Окрім потужного відпарювання, ця праска робить усе необхідне для бездоганного прасування. Тепер із коробкою для зберігання! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Azur Парова праска

      Створена для ідеального результату

      Оптимальна конструкція і вага праски Azur забезпечують гладке ковзання по будь-якій тканині і зручність прасування у важкодоступних місцях. Окрім потужного відпарювання, ця праска робить усе необхідне для бездоганного прасування. Тепер із коробкою для зберігання! Переглянути усі переваги

      Створена для ідеального результату

      Оптимальна конструкція і вага праски Azur забезпечують гладке ковзання по будь-якій тканині і зручність прасування у важкодоступних місцях. Окрім потужного відпарювання, ця праска робить усе необхідне для бездоганного прасування. Тепер із коробкою для зберігання! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Azur Парова праска

      Створена для ідеального результату

      Оптимальна конструкція і вага праски Azur забезпечують гладке ковзання по будь-якій тканині і зручність прасування у важкодоступних місцях. Окрім потужного відпарювання, ця праска робить усе необхідне для бездоганного прасування. Тепер із коробкою для зберігання! Переглянути усі переваги

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        Azur

        Azur

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Створена для ідеального результату

        із жаростійкою коробкою для зберігання

        • Пара 45 г/хв.; паровий удар 160 г
        • Підошва SteamGlide Plus
        • Видалення накипу
        • 2400 Вт
        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Подача пари до 45 г/хв. краще розпрасовує складки

        Подача пари до 45 г/хв. краще розпрасовує складки

        Постійна подача пари до 45 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        2400 Вт для швидкого нагрівання

        2400 Вт для швидкого нагрівання

        2400 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

        Паровий удар до 160 г

        Паровий удар до 160 г

        Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

        Оптимальна конструкція для легкого маневрування праски по одягу

        Оптимальна конструкція для легкого маневрування праски по одягу

        Парова праска Philips розроблена для легкого маневрування по одягу і можливості легко досягнути навіть найбільш важкодоступних місць.

        Легку праску можна легко зняти з дошки і поставити на неї

        Легку праску можна легко зняти з дошки і поставити на неї

        Праска має оптимальну вагу 1,6 кг, що дає змогу легко ставити праску на дошку та на п’яту.

        SteamGlide Plus: ідеальне поєднання ковзання та розтягування

        SteamGlide Plus: ідеальне поєднання ковзання та розтягування

        Для отримання найкращих результатів потрібна підошва, яка однаково добре й ковзає, і розтягує тканину. Саме такою є підошва SteamGlide Plus із зоною легкого ковзання та зоною ідеального розтягування.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Підошва
          SteamGlide Plus
          Паровий удар
          160  г
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Розпилювач
          Так
          Різноманітні налаштування пари
          Так

        • Зручне прасування

          Довжина шнура
          2,5  м

        • Легкість у використанні

          Ємність резервуара для води
          350  мл
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Зберігання шнура
          Затискач для шнура
          Наливання та зливання води
          Дверцята, що відкриваються збоку
          Довжина шнура живлення
          2,5  м
          Безпечне автоматичне вимкнення
          Так
          М’яка ручка
          Так

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Подвійна система активного очищення від накипу

        • Аксесуари

          Жаростійка коробка для зберігання
          Так

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