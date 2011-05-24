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Philips Azur Steam iron GC4870/02 Steam 50g/min;200g steam boost SteamGlide Plus soleplate Safety Auto Off 2600 Watts with 200 g steam boost and SteamGlide Plus soleplate

GC4870/02
Загальна оцінка / 5
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    Philips Azur Steam iron GC4870/02 Steam 50g/min;200g steam boost SteamGlide Plus soleplate Safety Auto Off 2600 Watts with 200 g steam boost and SteamGlide Plus soleplate

    GC4870/02

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Azur Steam iron GC4870/02 Steam 50g/min;200g steam boost SteamGlide Plus soleplate Safety Auto Off 2600 Watts with 200 g steam boost and SteamGlide Plus soleplate

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Azur Steam iron GC4870/02 Steam 50g/min;200g steam boost SteamGlide Plus soleplate Safety Auto Off 2600 Watts with 200 g steam boost and SteamGlide Plus soleplate

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