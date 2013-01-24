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PerfectCare Azur

Парова праска

GC4924/20
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Загальна оцінка / 5
  • Найшвидша парова праска Philips* Найшвидша парова праска Philips* Найшвидша парова праска Philips*
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    PerfectCare Azur Парова праска

    GC4924/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Найшвидша парова праска Philips*

    Безпечно прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – джинс, шовк, льон, кашемір – за один раз у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше та швидше. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    PerfectCare Azur Парова праска

    Найшвидша парова праска Philips*

    Безпечно прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – джинс, шовк, льон, кашемір – за один раз у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше та швидше. Переглянути усі переваги

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      Найшвидша парова праска Philips*

      Від джинсів до шовку за один раз

      • Пара 50 г/хв.; паровий удар 200 г
      • Підошва T-ionicGlide
      • Безпечне автовимк. + видалення накипу
      • Безпечна д/тканин, які можна прасувати
      100% легкість у використанні, без жодних регулювань

      100% легкість у використанні, без жодних регулювань

      100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.

      100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

      100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

      100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.

      Праска 2800 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

      Праска 2800 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

      Праска 2800 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.

      Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

      Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

      Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Паровий удар до 200 г

      Паровий удар до 200 г

      Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

      Підходить для водопровідної води та має подвійну систему активного очищення від накипу

      Підходить для водопровідної води та має подвійну систему активного очищення від накипу

      Парова праска PerfectCare Azur призначена для використання водопровідної води. Подвійна система активного очищення від накипу – це розумне поєднання гранул для чищення від накипу та регулярне самоочищення зменшують накопичення накипу. Для найкращих результатів прасування радимо користуватися демінералізованою водою. Це забезпечить постійну подачу пари з праски.

      T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

      T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

      T-ionicGlide – це найкраща підошва Philips. Новий стандарт ковзання та захисту від подряпин для прасок OptimalTemp. Нове запатентоване покриття забезпечить виняткові результати. Ретельно сконструйована форма та вентиляційні отвори забезпечать рівномірний розподіл пари для легкого розпрасовування складок паровою праскою.

      Праска автоматично вимикається в разі тимчасового припинення прасування

      Праска автоматично вимикається в разі тимчасового припинення прасування

      Праска вимикається автоматично в разі тимчасового припинення прасування. Якщо її встановити на п’яту, вона вимкнеться через 3 хвилин. Якщо ж праску залишити ввімкненою на підошві, пристрою знадобиться для вимкнення 2 хвилини.

      Технологія OptimalTemp: ідеальне поєднання температури

      Технологія OptimalTemp: ідеальне поєднання температури

      Найновіше революційне досягнення для прасування з ідеальним поєднанням пари та температури. Для Вас воно означає швидке прасування з чудовими результатами розгладжування важких складок без жодних налаштувань, яке буде безпечним для всіх тканин, які можна прасувати. Поєднання пари та температури ідеальне, оскільки (1) розумний процесор встановлює потрібну температуру, а (2) технологія HeatFlow забезпечує рівновагу в поєднанні пари та температури.

      100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

      100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.

      Праска з розумним індикатором зворотного зв’язку

      Розумний індикатор зворотного зв’язку повідомляє про стан праски в будь-який час.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        T-ionicGlide
        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Постійна подача пари
        До 50  г/хв.
        Паровий удар
        200  г
        Розпилення
        Так
        Потужність
        2800  Вт

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        350  мл
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Пристосування для шнура
        Затискач для шнура
        Довжина шнура живлення
        2,5  м
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 180 градусів шнур
        Швидке і легке наливання води
        Так

      • Надійність

        Економія енергії
        Економія 10% енергії

      • Очищення від накипу

        Підходить для води з крана
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        Подвійна система активного очищення від накипу

      • Технічні характеристики

        Вага праски
        1,75  кг

      • Аксесуари

        Склянка для наливання води
        Так

      • Зручне прасування

        Довжина шнура
        2,5  м

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