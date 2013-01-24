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    Парогенератор

    GC6530
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском
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      Парогенератор

      GC6530
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском

      Скористайтеся зручністю компактної та портативної системи прасування Philips і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском

      Скористайтеся зручністю компактної та портативної системи прасування Philips і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Переглянути усі переваги

      Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском

      Скористайтеся зручністю компактної та портативної системи прасування Philips і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Парогенератор

      Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском

      Скористайтеся зручністю компактної та портативної системи прасування Philips і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Переглянути усі переваги

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        Парогенератор

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        Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском

        Компактний потужний парогенератор

        • Фіксатор для блокування
        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Тиск пари до 4 бар для швидкого прасування

        Тиск пари до 4 бар для швидкого прасування

        Прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Пара під тиском глибоко проникає у тканину, що дозволяє швидко і легко прасувати навіть складну тканину.

        Надійно фіксуйте праску на платформі

        Надійно фіксуйте праску на платформі

        До праски з генератором пари додається фіксатор для транспортування. Ви можете надійно зафіксувати праску на платформі, це буде безпечніше та зменшить ризик торкання до гарячої підошви. Крім того, Ви зможете легко переносити парогенератор.

        Легке налаштування і зберігання

        Легке налаштування і зберігання

        Легке налаштування і зберігання

        Постійна подача пари до 110 г/хв. для швидкого усунення складок

        Постійна подача пари до 110 г/хв. допомагає ефективно усунути усі складки.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Підошва
          SteamGlide
          Подача пари
          Так
          Постійна подача пари
          110  г/хв.
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Тиск
          До 4
          Паровий носик
          Так
          Потужність
          1980–2350  Вт

        • Легкість у використанні

          Ємність резервуара для води
          800  мл
          Час нагрівання
          6  хв.
          Футляр для зберігання
          Фіксатор для транспортування
          Зберігання шланга
          Відділення для зберігання шланга
          Довжина шнура живлення
          1,8  м
          Довжина шланга
          1,7  м

        • Очищення від накипу

          Підходить для води з крана
          Так
          Рішення для очищення від накипу
          Легке споліскування

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220–240  В
          Розміри виробу
          31,9 x 19,9 x 16,6  см
          Вага праски
          1,2  кг
          Вага праски з платформою
          4  кг

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