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Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском
Скористайтеся зручністю компактної та портативної системи прасування Philips і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском
Скористайтеся зручністю компактної та портативної системи прасування Philips і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Переглянути усі переваги
Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском
Скористайтеся зручністю компактної та портативної системи прасування Philips і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Збільшіть швидкість прасування вдвічі – завдяки парі під тиском
Скористайтеся зручністю компактної та портативної системи прасування Philips і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Переглянути усі переваги
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Пара під тиском глибоко проникає у тканину, що дозволяє швидко і легко прасувати навіть складну тканину.
До праски з генератором пари додається фіксатор для транспортування. Ви можете надійно зафіксувати праску на платформі, це буде безпечніше та зменшить ризик торкання до гарячої підошви. Крім того, Ви зможете легко переносити парогенератор.
Легке налаштування і зберігання
Постійна подача пари до 110 г/хв. допомагає ефективно усунути усі складки.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Очищення від накипу
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/00