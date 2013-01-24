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Чудові результати, невеликі зусилля
Ця потужна і дивовижно компактна система прасування Philips безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки зйомному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати, невеликі зусилля
Ця потужна і дивовижно компактна система прасування Philips безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки зйомному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви. Переглянути усі переваги
Чудові результати, невеликі зусилля
Ця потужна і дивовижно компактна система прасування Philips безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки зйомному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати, невеликі зусилля
Ця потужна і дивовижно компактна система прасування Philips безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки зйомному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви. Переглянути усі переваги
Якщо на прасці Philips вибрати еконалаштування, споживання енергії буде зменшено на 20%, а споживання води – на 40%. Еконалаштування пропонує найбільш енергоефективний спосіб отримання чудових результатів прасування.
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.
Щоб прасувати без надмірних зусиль, потрібно багато пари. Подача пари під високим тиском потребує доливання води. Надзвичайно великий резервуар для води ємністю 1,4 л зменшує цю потребу.
Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.
Що більше пари, то швидшим буде прасування. Унікальна технологія у прасці Philips з генератором пари створює потужний потік пари, що робить прасування легшим, кращим та швидшим.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.
Праска важить лише 1,2 кг, тому нею можна прасувати легко й без зусиль.
Легкість у використанні
Очищення від накипу
Швидке та потужне усування складок
Надійність
Технічні специфікації
GC026/30
GC026/00