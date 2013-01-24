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    Парогенератор

    GC8330/02
    Загальна оцінка / 5
    • Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля
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      Парогенератор

      GC8330/02
      Загальна оцінка / 5

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Ця потужна і дивовижно компактна система прасування Philips безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки зйомному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Парогенератор

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Ця потужна і дивовижно компактна система прасування Philips безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки зйомному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви. Переглянути усі переваги

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Ця потужна і дивовижно компактна система прасування Philips безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки зйомному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Парогенератор

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Ця потужна і дивовижно компактна система прасування Philips безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки зйомному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви. Переглянути усі переваги

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        Парогенератор

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Чудові результати, невеликі зусилля

        Потужна пара, яка ніколи не закінчується завдяки резервуару 1,4 л

        • Паровий удар 180 г
        • 5 бар
        • SteamGlide
        Заощадження 20% енергії та 40% води

        Заощадження 20% енергії та 40% води

        Якщо на прасці Philips вибрати еконалаштування, споживання енергії буде зменшено на 20%, а споживання води – на 40%. Еконалаштування пропонує найбільш енергоефективний спосіб отримання чудових результатів прасування.

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Тиск до 5 бар

        Тиск до 5 бар

        Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.

        Надзвичайно великий зйомний резервуар для води ємністю 1,4 л

        Надзвичайно великий зйомний резервуар для води ємністю 1,4 л

        Щоб прасувати без надмірних зусиль, потрібно багато пари. Подача пари під високим тиском потребує доливання води. Надзвичайно великий резервуар для води ємністю 1,4 л зменшує цю потребу.

        Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

        Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

        Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.

        Постійна подача пари до 120 г/хв.

        Постійна подача пари до 120 г/хв.

        Що більше пари, то швидшим буде прасування. Унікальна технологія у прасці Philips з генератором пари створює потужний потік пари, що робить прасування легшим, кращим та швидшим.

        Паровий удар до 180 г

        Паровий удар до 180 г

        Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

        Легка праска для прасування без зусиль

        Праска важить лише 1,2 кг, тому нею можна прасувати легко й без зусиль.

        Технічні характеристики

        • Легкість у використанні

          Наливання та зливання води
          Зйомний резервуар для води
          Час нагрівання
          2  хв.
          Довжина шланга
          1,7  м
          Зберігання шланга
          Фіксатор шланга
          Довжина шнура живлення
          1,8  м
          Ємність резервуара для води
          1400  мл
          Доливання води в будь-який час
          Так

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Таблетки для очищення від накипу + споліскування

        • Швидке та потужне усування складок

          Постійна подача пари
          120  г/хв.
          Потужність
          2400  Вт
          Підошва
          SteamGlide
          Паровий удар
          180  г
          Тиск
          До 5
          Паровий носик
          Так
          Різноманітні налаштування пари
          Так
          Вертикальне відпарювання
          Так

        • Надійність

          Еко-режим
          Економія 20% енергії

        • Технічні специфікації

          Напруга
          220–240  В
          Вага праски
          1,2  кг
          Вага праски з платформою
          5  кг
          Розміри виробу
          35 x 35 x 25  см

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