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PerfectCare Aqua

Парогенератор

GC8640/02
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  • Прасування без турбот, без налаштувань Прасування без турбот, без налаштувань Прасування без турбот, без налаштувань
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    PerfectCare Aqua Парогенератор

    GC8640/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Прасування без турбот, без налаштувань

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    PerfectCare Aqua Парогенератор

    Прасування без турбот, без налаштувань

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги

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      Прасування без турбот, без налаштувань

      Із технологією OptimalTemp і повністю прозорим 2,2-л резервуаром

      • 5 бар
      • Паровий удар 220 г
      • Фіксований резервуар для води на 2,2 л
      • Фіксатор для транспортування
      OptimalTemp: ідеальне поєднання пари і температури

      OptimalTemp: ідеальне поєднання пари і температури

      Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу. Завжди ідеальне поєднання пари і температури завдяки: 1) вдосконаленому розумному процесору, який встановлює ідеальні налаштування пари і температури; 2) надзвичайно потужній циклонній паровій камері, яка забезпечує постійну потужну подачу пари для усіх типів тканин

      100% легкість у використанні, без жодних регулювань

      100% легкість у використанні, без жодних регулювань

      100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.

      100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

      100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

      100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.

      Тиск до 5 бар

      Тиск до 5 бар

      Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.

      Повністю прозорий великий резервуар на 2,2 л води

      Повністю прозорий великий резервуар на 2,2 л води

      PerfectCare Aqua має таку унікальну особливість: великий резервуар для води; забезпечується прасування протягом тривалого часу без доливання води. Це робить прасування швидшим та легшим. Чудова конструкція повністю прозорого резервуара для води; рівень води проглядається під будь-яким кутом.

      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Інноваційна технологія OptimalTEMP від Philips – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Не потрібно під час прасування ставити праску на платформу, просто залиште праску гарячою підошвою безпосередньо на одязі чи бавовняному покритті дошки, не використовуючи додаткових аксесуарів. Це не призведе до пошкодження дошки чи одягу, який можна прасувати. Тож прасування стане легшим із меншим навантаженням на зап’ястя.

      Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

      Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

      Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.

      Нова підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Нова підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Нова підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips. Вона чудово захищена від подряпин, чудово ковзає та легко чиститься.

      Надійна фіксація і легке перенесення праски

      Надійна фіксація і легке перенесення праски

      Надійна фіксація парової праски Philips і легке перенесення парогенератора.

      100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої праски не існує

      100% швидкість для цупких тканин, жоден інший парогенератор не є швидшим від старту до фінішу.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        SteamGlide
        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Подача пари
        Так
        Паровий удар
        220  г
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Тиск
        До 5
        Паровий носик
        Так
        Потужність
        2400  Вт

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        2200  мл
        Наливання та зливання води
        Надзвичайно великий отвір для наливання води
        Доливання води в будь-який час
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Футляр для зберігання
        Фіксатор для транспортування
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга
        Довжина шнура живлення
        1,8  м
        Довжина шланга
        1,6  м
        Безпека для всіх тканин
        Навіть таких делікатних, як шовк
        Попередження про низький рівень води
        так
        Час нагрівання
        2  хв.

      • Очищення від накипу

        Підходить для води з крана
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        Легке видалення накипу
        Нагадування про очищення від накипу
        Так

      • Технічні характеристики

        Розміри виробу
        36,2 x 27 x 26,3  см
        Вага праски
        1  кг
        Вага праски з платформою
        4,5  кг

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