Надзвичайно швидке прасування
Парогенератор Philips PerfectCare Performer забезпечує справді просте, потужне прасування без пошкоджень. Потужна постійна пара глибоко проникає у тканину для легкого усунення складок. Переглянути усі переваги
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Надзвичайно швидке прасування
Парогенератор Philips PerfectCare Performer забезпечує справді просте, потужне прасування без пошкоджень. Потужна постійна пара глибоко проникає у тканину для легкого усунення складок. Переглянути усі переваги
Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.
Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що Ви не зіпсуєте речі, Ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже Вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.
Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й Вам. Потужна і постійна подача пари допоможе розпрасувати навіть найсильніші складки та легко й швидко попрасувати речі з грубшої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи розпрасувати важкі складки.
Регулярне видалення накипу захищає праску та підтримує ефективність відпарювання. Розумна система очищення від накипу – це вбудована функція видалення накипу, яка подовжує термін експлуатації праски з генератором пари. Праска подасть світлове та звукове нагадування, коли потрібно буде виконати очищення та видалити накип. Просто встановіть праску на контейнер розумної системи очищення від накипу та запустіть процедуру. Для збору брудної води й накипу знадобиться близько 2 хвилин. Після завершення прозвучить один звуковий сигнал і Ваш парогенератор знову готовий до використання.
Підошва SteamGlide Plus надійна та не пригорає завдяки керамічному покриттю. Інтегрований титановий шар забезпечує ідеальне ковзання.
Екорежим дає змогу заощаджувати електроенергію без погіршення результатів прасування. В екорежимі використовується менша кількість пари, проте й її достатньо, щоб випрасувати весь одяг.
Завдяки революційній технології ProVelocity ми змогли створити потужний парогенератор, який значно легша за звичайні моделі. Це означає, що він впевненіше стоїть на прасувальній дошці і переносити його значно простіше.
Зйомний резервуар для води дозволяє легко доливати воду в будь-який час, не припиняючи роботи. Він має великий отвір, тож налити воду з-під крана дуже легко. Ємність резервуара – 1,8 л, що гарантує до 2 годин безперервного використання без потреби доливати воду.
Ваш парогенератор обладнано фіксатором для транспортування, який надійно кріпить праску на платформі та запобігає її зісковзуванню або торканню до гарячої підошви. Фіксатор дає змогу безпечно та легко переносити пристрій за потребою.
Технологія
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Зберігання
Розмір і вага
Гарантія
Екологічність
GC026/30
GC026/80
GC026/00