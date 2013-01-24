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PerfectCare Performer

Парогенератор

GC8712/20
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Загальна оцінка / 5
  • Надзвичайно швидке прасування Надзвичайно швидке прасування Надзвичайно швидке прасування
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    PerfectCare Performer Парогенератор

    GC8712/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Надзвичайно швидке прасування

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer забезпечує справді просте, потужне прасування без пошкоджень. Потужна постійна пара глибоко проникає у тканину для легкого усунення складок. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    PerfectCare Performer Парогенератор

    Надзвичайно швидке прасування

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer забезпечує справді просте, потужне прасування без пошкоджень. Потужна постійна пара глибоко проникає у тканину для легкого усунення складок. Переглянути усі переваги

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      Надзвичайно швидке прасування

      із потужною постійною подачею пари

      • Максимальний тиск помпи 6 бар
      • Паровий удар до 360 г
      • Резервуар для води ємністю 1,8 л
      • зі зйомним резервуаром для води
      Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

      Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

      Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.

      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що Ви не зіпсуєте речі, Ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже Вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.

      Потужна пара для максимального усунення складок

      Потужна пара для максимального усунення складок

      Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й Вам. Потужна і постійна подача пари допоможе розпрасувати навіть найсильніші складки та легко й швидко попрасувати речі з грубшої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи розпрасувати важкі складки.

      Легка в користуванні розумна система очищення від накипу для тривалої ефективності

      Легка в користуванні розумна система очищення від накипу для тривалої ефективності

      Регулярне видалення накипу захищає праску та підтримує ефективність відпарювання. Розумна система очищення від накипу – це вбудована функція видалення накипу, яка подовжує термін експлуатації праски з генератором пари. Праска подасть світлове та звукове нагадування, коли потрібно буде виконати очищення та видалити накип. Просто встановіть праску на контейнер розумної системи очищення від накипу та запустіть процедуру. Для збору брудної води й накипу знадобиться близько 2 хвилин. Після завершення прозвучить один звуковий сигнал і Ваш парогенератор знову готовий до використання.

      Найкраще ковзання Philips із покращеною стійкістю до подряпин

      Найкраще ковзання Philips із покращеною стійкістю до подряпин

      Підошва SteamGlide Plus надійна та не пригорає завдяки керамічному покриттю. Інтегрований титановий шар забезпечує ідеальне ковзання.

      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Екорежим дає змогу заощаджувати електроенергію без погіршення результатів прасування. В екорежимі використовується менша кількість пари, проте й її достатньо, щоб випрасувати весь одяг.

      Легкий парогенератор для легшого використання

      Легкий парогенератор для легшого використання

      Завдяки революційній технології ProVelocity ми змогли створити потужний парогенератор, який значно легша за звичайні моделі. Це означає, що він впевненіше стоїть на прасувальній дошці і переносити його значно простіше.

      Великий зйомний резервуар для легкого наповнення водою

      Великий зйомний резервуар для легкого наповнення водою

      Зйомний резервуар для води дозволяє легко доливати воду в будь-який час, не припиняючи роботи. Він має великий отвір, тож налити воду з-під крана дуже легко. Ємність резервуара – 1,8 л, що гарантує до 2 годин безперервного використання без потреби доливати воду.

      Безпечний і надійний фіксатор для транспортування

      Безпечний і надійний фіксатор для транспортування

      Ваш парогенератор обладнано фіксатором для транспортування, який надійно кріпить праску на платформі та запобігає її зісковзуванню або торканню до гарячої підошви. Фіксатор дає змогу безпечно та легко переносити пристрій за потребою.

      Технічні характеристики

      • Технологія

        Для усіх тканин, які можна прасувати
        Так
        Не пропалить Ваші речі
        Так
        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Паровий двигун ProVelocity
        Так
        Розумний процесор
        Так

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        До 120  г/хв.
        Потужність
        2600  Вт
        Тиск
        Макс. тиск помпи 6 бар
        Готовність до використання
        2  хв.
        Паровий удар
        До 360  г
        Керування пуском пари
        Так
        Регулювання рівня подачі пари
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так

      • Легкість у використанні

        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
        Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
        Ефективність ковзання підошви
        5  зірок
        Назва підошви
        SteamGlide Plus
        Зйомний резервуар для води
        Так
        Довжина шланга
        1,6  м
        Довжина шнура живлення
        1,8  м
        Точний паровий носик
        Так
        Готовність до використання
        • Світловий індикатор
        • Звуковий індикатор
        Доливання води будь-коли під час використання
        Так
        Стійкість підошви до подряпин
        4  зірок

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Розумна система видалення накипу
        Нагадування про видалення накипу
        • Індикатор
        • Звук
        • Так

      • Зберігання

        Фіксатор для транспортування
        Для транспортування і безпеки
        Пристосування для шнура
        • Фіксатор-липучка
        • Так
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        24,6 x 33,5 x 44,9  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        22 x 24 x 37  см
        Вага праски
        1,22  кг
        Вага праски з платформою
        3,2  кг

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Енергоощадний режим
        Так
        Упаковка пристрою
        100% придатна для переробки
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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