Тестовано і схвалено незалежними експертами текстильного ринку

Цю праску протестували та схвалили за її виняткові характеристики прасування незалежні експертні організації в текстильній галузі, зокрема DWI, IWTO, Woolmark. Програма Woolmark Apparel Care допомагає споживачам обирати якісні засоби для прання, схвалені The Woolmark Company, які можна використовувати для прання вовняних речей. Поки що компанія Philips завдяки своїй ексклюзивній технології OptimalTEMP стала єдиною маркою, яка отримала сертифікат "Золотий стандарт" від Woolmark. Ви можете бути впевненими, що засоби та вироби для догляду за вовняним одягом, схвалені компанією Woolmark, ідеально підходять для будь-яких вовняних речей.