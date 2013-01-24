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Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку, не чекаючи. Парова праска Philips PerfectCare GC9230/02 з технологією OptimalTemp забезпечує надзвичайно швидке та безпечне прасування усього одягу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку, не чекаючи. Парова праска Philips PerfectCare GC9230/02 з технологією OptimalTemp забезпечує надзвичайно швидке та безпечне прасування усього одягу. Переглянути усі переваги
Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку, не чекаючи. Парова праска Philips PerfectCare GC9230/02 з технологією OptimalTemp забезпечує надзвичайно швидке та безпечне прасування усього одягу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку, не чекаючи. Парова праска Philips PerfectCare GC9230/02 з технологією OptimalTemp забезпечує надзвичайно швидке та безпечне прасування усього одягу. Переглянути усі переваги
Праска з генератором пари
Ціна магазину Philips
Усього:
100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.
Цю праску протестували та схвалили за її виняткові характеристики прасування незалежні експертні організації в текстильній галузі, зокрема DWI, IWTO, Woolmark. Програма Woolmark Apparel Care допомагає споживачам обирати якісні засоби для прання, схвалені The Woolmark Company, які можна використовувати для прання вовняних речей. Поки що компанія Philips завдяки своїй ексклюзивній технології OptimalTEMP стала єдиною маркою, яка отримала сертифікат "Золотий стандарт" від Woolmark. Ви можете бути впевненими, що засоби та вироби для догляду за вовняним одягом, схвалені компанією Woolmark, ідеально підходять для будь-яких вовняних речей.
Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.
Зйомний резервуар для води на 1,5 л – до 2 годин прасування без доливання води.
Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.
Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.
Нова підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips. Вона чудово захищена від подряпин, чудово ковзає та легко чиститься.
Надійна фіксація парової праски Philips і легке перенесення парогенератора.
Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу. Завжди ідеальне поєднання пари і температури завдяки: 1) вдосконаленому розумному процесору, який встановлює ідеальні налаштування пари і температури; 2) надзвичайно потужній циклонній паровій камері, яка забезпечує постійну потужну подачу пари для усіх типів тканин
100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, не очікуючи та не регулюючи температуру праски.
100% швидкість для цупких тканин, жоден інший парогенератор не є швидшим від старту до фінішу.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Очищення від накипу
Технічні специфікації
GC026/30
GC026/00