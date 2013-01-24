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    PerfectCare Expert

    Праска з генератором пари

    GC9230/02
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу
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      PerfectCare Expert Праска з генератором пари

      GC9230/02
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу

      Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку, не чекаючи. Парова праска Philips PerfectCare GC9230/02 з технологією OptimalTemp забезпечує надзвичайно швидке та безпечне прасування усього одягу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      PerfectCare Expert Праска з генератором пари

      Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу

      Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку, не чекаючи. Парова праска Philips PerfectCare GC9230/02 з технологією OptimalTemp забезпечує надзвичайно швидке та безпечне прасування усього одягу. Переглянути усі переваги

      Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу

      Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку, не чекаючи. Парова праска Philips PerfectCare GC9230/02 з технологією OptimalTemp забезпечує надзвичайно швидке та безпечне прасування усього одягу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      PerfectCare Expert Праска з генератором пари

      Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу

      Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку, не чекаючи. Парова праска Philips PerfectCare GC9230/02 з технологією OptimalTemp забезпечує надзвичайно швидке та безпечне прасування усього одягу. Переглянути усі переваги

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        PerfectCare Expert

        PerfectCare Expert

        Праска з генератором пари

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу

        Завдяки революційній технології OptimalTemp

        • 5,5 бар
        • Паровий удар 240 г
        • Зйомний резервуар для води на 1,5 л
        • Фіксатор для транспортування
        100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

        100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

        100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.

        Тестовано і схвалено незалежними експертами текстильного ринку

        Тестовано і схвалено незалежними експертами текстильного ринку

        Цю праску протестували та схвалили за її виняткові характеристики прасування незалежні експертні організації в текстильній галузі, зокрема DWI, IWTO, Woolmark. Програма Woolmark Apparel Care допомагає споживачам обирати якісні засоби для прання, схвалені The Woolmark Company, які можна використовувати для прання вовняних речей. Поки що компанія Philips завдяки своїй ексклюзивній технології OptimalTEMP стала єдиною маркою, яка отримала сертифікат "Золотий стандарт" від Woolmark. Ви можете бути впевненими, що засоби та вироби для догляду за вовняним одягом, схвалені компанією Woolmark, ідеально підходять для будь-яких вовняних речей.

        Максимальний тиск помпи 5,5 бар

        Максимальний тиск помпи 5,5 бар

        Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.

        Зйомний резервуар для води на 1,5 л – до 2 годин прасування

        Зйомний резервуар для води на 1,5 л – до 2 годин прасування

        Зйомний резервуар для води на 1,5 л – до 2 годин прасування без доливання води.

        Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

        Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

        Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.

        Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

        Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

        Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.

        Нова підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Нова підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Нова підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips. Вона чудово захищена від подряпин, чудово ковзає та легко чиститься.

        Надійна фіксація і легке перенесення праски

        Надійна фіксація і легке перенесення праски

        Надійна фіксація парової праски Philips і легке перенесення парогенератора.

        OptimalTemp: ідеальне поєднання пари і температури

        OptimalTemp: ідеальне поєднання пари і температури

        Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу. Завжди ідеальне поєднання пари і температури завдяки: 1) вдосконаленому розумному процесору, який встановлює ідеальні налаштування пари і температури; 2) надзвичайно потужній циклонній паровій камері, яка забезпечує постійну потужну подачу пари для усіх типів тканин

        100% легкість у використанні, без жодних регулювань

        100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, не очікуючи та не регулюючи температуру праски.

        100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої праски не існує

        100% швидкість для цупких тканин, жоден інший парогенератор не є швидшим від старту до фінішу.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Підошва
          SteamGlide
          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Подача пари
          Так
          Паровий удар
          240  г
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Тиск
          До 5,5
          Паровий носик
          Так
          Потужність
          2400  Вт

        • Легкість у використанні

          Ємність резервуара для води
          1500  мл
          Наливання та зливання води
          • Зйомний резервуар для води
          • Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Доливання води в будь-який час
          Так
          Час нагрівання
          2  хв.
          Футляр для зберігання
          Фіксатор для транспортування
          Зберігання шланга
          Відділення для зберігання шланга
          Зберігання шнура
          Відділення для зберігання шнура
          Довжина шнура живлення
          1,8  м
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 180 градусів шнур
          Довжина шланга
          1,7  м
          Безпечний для всіх тканин
          Навіть таких делікатних, як шовк

        • Очищення від накипу

          Підходить для води з крана
          Так
          Рішення для очищення від накипу
          Легке видалення накипу
          Нагадування про очищення від накипу
          Так

        • Технічні специфікації

          Вага праски
          1,2  кг
          Вага праски з платформою
          5  кг

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