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PerfectCare Expert

Парогенератор

GC9246/02
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Надзвичайно швидке прасування Надзвичайно швидке прасування Надзвичайно швидке прасування
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    PerfectCare Expert Парогенератор

    GC9246/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Надзвичайно швидке прасування

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    PerfectCare Expert Парогенератор

    Надзвичайно швидке прасування

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги

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      Надзвичайно швидке прасування

      без потреби регулювати температуру

      • Тиск до 6,5 бар
      • Паровий удар 340 г
      • Фіксатор для транспортування
      • Зйомний резервуар для води на 1,5 л
      Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

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      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Інноваційна технологія OptimalTEMP від Philips – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Не потрібно під час прасування ставити праску на платформу, просто залиште праску гарячою підошвою безпосередньо на одязі чи бавовняному покритті дошки, не використовуючи додаткових аксесуарів. Це не призведе до пошкодження дошки чи одягу, який можна прасувати. Тож прасування стане легшим із меншим навантаженням на зап’ястя.

      Надійно фіксуйте праску на платформі

      Надійно фіксуйте праску на платформі

      До праски з генератором пари додається фіксатор для транспортування. Ви можете надійно зафіксувати праску на платформі, це буде безпечніше та зменшить ризик торкання до гарячої підошви. Крім того, Ви зможете легко переносити парогенератор.

      Паровий удар до 340 г

      Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        SteamGlide
        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Паровий удар
        340  г
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Тиск
        До 6,5
        Паровий носик
        Так
        Потужність
        2400  Вт
        Безпечне встановлення на опору
        так

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        1500  мл
        Наливання та зливання води
        • Зйомний резервуар для води
        • Надзвичайно великий отвір для наливання води
        Доливання води в будь-який час
        Так
        Час нагрівання
        2  хв.
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Футляр для зберігання
        Фіксатор для транспортування
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга
        Пристосування для шнура
        Відділення для зберігання шнура
        Довжина шнура живлення
        1,8  м
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 180 градусів шнур
        Довжина шланга
        1,7  м
        Безпека для всіх тканин
        Навіть таких делікатних, як шовк

      • Очищення від накипу

        Підходить для води з крана
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        Легке видалення накипу
        Нагадування про очищення від накипу
        Так

      • Технічні характеристики

        Розміри упаковки
        30,5 x 33,5 x 49,1  см
        Розміри виробу
        28,3 x 26,3 x 42,4  см
        Вага праски
        1,2  кг
        Вага праски з платформою
        5  кг

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