Надзвичайно швидке прасування
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги
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Надзвичайно швидке прасування
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги
Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.
Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.
Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.
Нова підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips. Вона чудово захищена від подряпин, чудово ковзає та легко чиститься.
Функція безпечного автоматичного вимкнення автоматично вимикає пристрій для економії енергії, якщо ним не користувалися протягом кількох хвилин.
Резервуар для води можна зняти і просто заповнити водою з-під крана. Доливати воду тепер швидше завдяки великому отвору для доливання. Завдяки резервуару на 1,5 л Ви зможете прасувати безперервно до 2 годин, не доливаючи води.
Тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Ви гарантовано не спалите одяг, який можна прасувати. Революційна технологія включає (1) прогресивний розумний процесор для точного контролю температури підошви, тож Вам більше не доведеться регулювати температуру, і (2) компактну циклонну парову камеру для подачі потужного й безперервного парового струменя – а це означає простіше та швидше прасування.
Інноваційна технологія OptimalTEMP від Philips – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Не потрібно під час прасування ставити праску на платформу, просто залиште праску гарячою підошвою безпосередньо на одязі чи бавовняному покритті дошки, не використовуючи додаткових аксесуарів. Це не призведе до пошкодження дошки чи одягу, який можна прасувати. Тож прасування стане легшим із меншим навантаженням на зап’ястя.
До праски з генератором пари додається фіксатор для транспортування. Ви можете надійно зафіксувати праску на платформі, це буде безпечніше та зменшить ризик торкання до гарячої підошви. Крім того, Ви зможете легко переносити парогенератор.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Очищення від накипу
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/80
GC026/00