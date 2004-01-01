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Сервер Philips Cast Server розроблений, щоб дозволити користувачам насолоджуватися власним контентом у форматі до 4K на телевізорі в номері. Інтеграція проста й забезпечує приватне підключення до кожного телевізора без необхідності спеціальної точки доступу чи унікальної мережі.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Транслюйте з упевненістю
Сервер Philips Cast Server розроблений, щоб дозволити користувачам насолоджуватися власним контентом у форматі до 4K на телевізорі в номері. Інтеграція проста й забезпечує приватне підключення до кожного телевізора без необхідності спеціальної точки доступу чи унікальної мережі.
Транслюйте з упевненістю
Сервер Philips Cast Server розроблений, щоб дозволити користувачам насолоджуватися власним контентом у форматі до 4K на телевізорі в номері. Інтеграція проста й забезпечує приватне підключення до кожного телевізора без необхідності спеціальної точки доступу чи унікальної мережі.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Транслюйте з упевненістю
Сервер Philips Cast Server розроблений, щоб дозволити користувачам насолоджуватися власним контентом у форматі до 4K на телевізорі в номері. Інтеграція проста й забезпечує приватне підключення до кожного телевізора без необхідності спеціальної точки доступу чи унікальної мережі.
Професійні телевізори
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Легко інтегруйте сервер Philips Cast Server у ту саму IP-мережу, що й телевізор, і налаштовуйте його для початку використання через доступний інтерфейс CMND. Потрібен інтерфейс PMS для готелю або CMND Reception.
Сервер Philips Cast Server безперебійно працює з технологією Chromecast, підтримка якої є вбудованою для професійних телевізорів Philips. Він також може підтримувати змішані установки із зовнішніми ключами Chromecast v3, наприклад у готелях, які здійснюють поповерхове оновлення парку телевізорів.
Просувайте свій бренд, забезпечуючи бездоганний досвід використання, і замініть фонове зображення в інтерфейсі користувача Cast Server на нове фірмове зображення.
Оскільки для кожного телевізора не потрібна спеціальна мережа Wi-Fi або точка доступу, сервер Philips Cast Server спрощує інфраструктуру, а також процес використання для користувача.
Сервер Philips Cast Server, який є надійним комплексним рішенням Philips, доступний із початковою 5-річною ліцензією з можливістю продовження щороку. У поєднанні з безкоштовним програмним забезпеченням PPDS CMND і простим інтерфейсом PMS це серверне рішення не потребує застосування жодних інших служб, зменшуючи потреби в інвестиціях, що робить його лідером галузі за показником економічної ефективності.
Повністю сумісна з GDPR система, яка надає відповідну статистику керування використанням додатків для потокової передачі даних.
Трансляція з мобільного пристрою є простою та безпечною для користувача. Залишаючись у мережі Wi-Fi, просто відскануйте QR-код на телевізорі в кімнаті, щоб підключити мобільний пристрій.
Після підключення користувачі можуть розпочати трансляцію, торкнувшись значка трансляції в будь-якій програмі з підтримкою трансляції. Навіть коли телевізор вимкнено.
Якщо під час реєстрації встановлюється бажана мова, інтерфейс користувача адаптується для відображення цього користувача на телевізорі.
Зручність
Сумісність
Під'єднання
Потужність
Аксесуари
Розміри
Дані упаковки
Зовнішня упаковка
Підтримується
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