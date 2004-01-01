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    Cast Server Професійні телевізори

    HAL6024/12
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      Cast Server Професійні телевізори

      HAL6024/12

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      Сервер Philips Cast Server розроблений, щоб дозволити користувачам насолоджуватися власним контентом у форматі до 4K на телевізорі в номері. Інтеграція проста й забезпечує приватне підключення до кожного телевізора без необхідності спеціальної точки доступу чи унікальної мережі.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Cast Server Професійні телевізори

      Транслюйте з упевненістю

      Сервер Philips Cast Server розроблений, щоб дозволити користувачам насолоджуватися власним контентом у форматі до 4K на телевізорі в номері. Інтеграція проста й забезпечує приватне підключення до кожного телевізора без необхідності спеціальної точки доступу чи унікальної мережі.

      Транслюйте з упевненістю

      Сервер Philips Cast Server розроблений, щоб дозволити користувачам насолоджуватися власним контентом у форматі до 4K на телевізорі в номері. Інтеграція проста й забезпечує приватне підключення до кожного телевізора без необхідності спеціальної точки доступу чи унікальної мережі.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Cast Server Професійні телевізори

      Транслюйте з упевненістю

      Сервер Philips Cast Server розроблений, щоб дозволити користувачам насолоджуватися власним контентом у форматі до 4K на телевізорі в номері. Інтеграція проста й забезпечує приватне підключення до кожного телевізора без необхідності спеціальної точки доступу чи унікальної мережі.

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        Cast Server

        Cast Server

        Професійні телевізори

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        Оптимізоване безпечне рішення для парку Pro TV

        • Сервер трансляцій Cast Server

        Універсальне рішення для трансляцій

        Легко інтегруйте сервер Philips Cast Server у ту саму IP-мережу, що й телевізор, і налаштовуйте його для початку використання через доступний інтерфейс CMND. Потрібен інтерфейс PMS для готелю або CMND Reception.

        Безпроблемна робота з Chromecast built-in™

        Сервер Philips Cast Server безперебійно працює з технологією Chromecast, підтримка якої є вбудованою для професійних телевізорів Philips. Він також може підтримувати змішані установки із зовнішніми ключами Chromecast v3, наприклад у готелях, які здійснюють поповерхове оновлення парку телевізорів.

        Персоналізація з фірмовими знаками

        Просувайте свій бренд, забезпечуючи бездоганний досвід використання, і замініть фонове зображення в інтерфейсі користувача Cast Server на нове фірмове зображення.

        Більше жодних небажаних точок доступу Wi-Fi

        Оскільки для кожного телевізора не потрібна спеціальна мережа Wi-Fi або точка доступу, сервер Philips Cast Server спрощує інфраструктуру, а також процес використання для користувача.

        Унікальна бізнес-модель

        Сервер Philips Cast Server, який є надійним комплексним рішенням Philips, доступний із початковою 5-річною ліцензією з можливістю продовження щороку. У поєднанні з безкоштовним програмним забезпеченням PPDS CMND і простим інтерфейсом PMS це серверне рішення не потребує застосування жодних інших служб, зменшуючи потреби в інвестиціях, що робить його лідером галузі за показником економічної ефективності.

        Включає доступ до статистики потокової передачі даних

        Повністю сумісна з GDPR система, яка надає відповідну статистику керування використанням додатків для потокової передачі даних.

        Не потрібно підключатися до іншої мережі Wi-Fi

        Трансляція з мобільного пристрою є простою та безпечною для користувача. Залишаючись у мережі Wi-Fi, просто відскануйте QR-код на телевізорі в кімнаті, щоб підключити мобільний пристрій.

        Почніть транслювати незалежно від того, який пристрій увімкнено. Будь-де. Будь-коли.

        Після підключення користувачі можуть розпочати трансляцію, торкнувшись значка трансляції в будь-якій програмі з підтримкою трансляції. Навіть коли телевізор вимкнено.

        Інтерфейс користувача відображається бажаною мовою

        Якщо під час реєстрації встановлюється бажана мова, інтерфейс користувача адаптується для відображення цього користувача на телевізорі.

        Технічні характеристики

        • Зручність

          Монтаж на 19-дюймову стійку
          Так

        • Сумісність

          Працює з
          • Серія Hospitality TV 4500
          • Серія MediaSuite TV 5000
          • Серія MediaSuite TV 6000

        • Під'єднання

          Передня сторона
          • Ethernet LAN (гостьова мережа)
          • Вхід постійного струму (5 В)
          • Діагностика
          Назад
          Ethernet LAN (IP-мережа ТБ)
          Діагностика
          Два послідовних порти DB-9, 1 порт HDMI, 2 порти USB, 1 порт RJ45

        • Потужність

          Живлення
          5 В / 2 А пост. струму

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          • Адаптер змінного/постійного струму: змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц; пост. струм 5 В / 5 А
          • Кронштейни для монтажу на стійку, 19 дюймів (2 шт.)

        • Розміри

          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          35 x 30 x 10  см
          Вага брутто
          2,6  кг
          Вага виробу
          1,7  кг
          Розміри виробу (ШxГxВ)
          30 x 22 x 5 см

        • Дані упаковки

          Код EAN
          87 18863 80001 0

        • Зовнішня упаковка

          Код GTIN
          1 87 18863 80001 7
          Кількість одиниць товару
          5
          Зовнішня коробка (Ш x В x Г)
          35 x 35 x 50  см
          Вага брутто
          13.6  кг

        • Підтримується

          CMND
          Версія 7.5.1 або вище

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • QR-код є зареєстрованою торговою маркою DENSO WAVE INCORPORATED.
            • Chromecast є торговою маркою Google LLC.
            • Показані зображення наведені з метою ілюстрації та можуть не точно відображати виріб.

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