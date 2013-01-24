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Тостер

HD2623/59
Загальна оцінка / 5
  • Насолоджуйтеся смачними тостами разом Насолоджуйтеся смачними тостами разом Насолоджуйтеся смачними тостами разом
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    Тостер

    HD2623/59
    Загальна оцінка / 5

    Насолоджуйтеся смачними тостами разом

    Маючи тостер із широкими отворами та функцією регулювання їх ширини, можна рівномірно підсмажити товсті чи тонкі тости. Пристрій обладнано пилезахисною кришкою, рамкою для підігрівання та висувним лотком для крихт. Він безпечний у використанні завдяки термоізольованим стінкам, функції високого виймання та кнопці скасування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Тостер

    Насолоджуйтеся смачними тостами разом

    Маючи тостер із широкими отворами та функцією регулювання їх ширини, можна рівномірно підсмажити товсті чи тонкі тости. Пристрій обладнано пилезахисною кришкою, рамкою для підігрівання та висувним лотком для крихт. Він безпечний у використанні завдяки термоізольованим стінкам, функції високого виймання та кнопці скасування. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся смачними тостами разом

    Маючи тостер із широкими отворами та функцією регулювання їх ширини, можна рівномірно підсмажити товсті чи тонкі тости. Пристрій обладнано пилезахисною кришкою, рамкою для підігрівання та висувним лотком для крихт. Він безпечний у використанні завдяки термоізольованим стінкам, функції високого виймання та кнопці скасування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Тостер

    Насолоджуйтеся смачними тостами разом

    Маючи тостер із широкими отворами та функцією регулювання їх ширини, можна рівномірно підсмажити товсті чи тонкі тости. Пристрій обладнано пилезахисною кришкою, рамкою для підігрівання та висувним лотком для крихт. Він безпечний у використанні завдяки термоізольованим стінкам, функції високого виймання та кнопці скасування. Переглянути усі переваги

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    See all toaster

      Насолоджуйтеся смачними тостами разом

      Товсті чи тонкі – завжди підсмажені до золотистого кольору

      • 2 отвори
      • 3 функції
      • Біло-оранжевий

      Надзвичайно широкі отвори для підсмажування товстих чи тонких скибок хліба

      Тостер Philips із надзвичайно широкими отворами для тонких чи грубих скибок хліба.

      Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки

      Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки.

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику.

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари в комплекті

        Пилезахисна кришка
        Оранжевого кольору

      • Загальні специфікації

        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        1000  Вт
        Розміри отвору (Д x Ш x В)
        136 x 32 x 130  мм
        Довжина шнура
        0,9  см
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50/60 Гц  Гц

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Білий/насичений оранжевий
        Матеріали
        Пластиковий корпус (PP/PC/ABS), верхня частина з хромованим покриттям

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