Насолоджуйтеся смачними тостами разом
Маючи тостер із широкими отворами та функцією регулювання їх ширини, можна рівномірно підсмажити товсті чи тонкі тости. Пристрій обладнано пилезахисною кришкою, рамкою для підігрівання та висувним лотком для крихт. Він безпечний у використанні завдяки термоізольованим стінкам, функції високого виймання та кнопці скасування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся смачними тостами разом
Маючи тостер із широкими отворами та функцією регулювання їх ширини, можна рівномірно підсмажити товсті чи тонкі тости. Пристрій обладнано пилезахисною кришкою, рамкою для підігрівання та висувним лотком для крихт. Він безпечний у використанні завдяки термоізольованим стінкам, функції високого виймання та кнопці скасування. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся смачними тостами разом
Маючи тостер із широкими отворами та функцією регулювання їх ширини, можна рівномірно підсмажити товсті чи тонкі тости. Пристрій обладнано пилезахисною кришкою, рамкою для підігрівання та висувним лотком для крихт. Він безпечний у використанні завдяки термоізольованим стінкам, функції високого виймання та кнопці скасування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся смачними тостами разом
Маючи тостер із широкими отворами та функцією регулювання їх ширини, можна рівномірно підсмажити товсті чи тонкі тости. Пристрій обладнано пилезахисною кришкою, рамкою для підігрівання та висувним лотком для крихт. Він безпечний у використанні завдяки термоізольованим стінкам, функції високого виймання та кнопці скасування. Переглянути усі переваги
Тостер Philips із надзвичайно широкими отворами для тонких чи грубих скибок хліба.
Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки.
Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику.
Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба.
Аксесуари в комплекті
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості конструкції