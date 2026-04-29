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HD2623/59

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Інструкції і документація

Маючи тостер із широкими отворами та функцією регулювання їх ширини, можна рівномірно підсмажити товсті чи тонкі тости. Пристрій обладнано пилезахисною кришкою, рамкою для підігрівання та висувним лотком для крихт. Він безпечний у використанні завдяки термоізольованим стінкам, функції високого виймання та кнопці скасування.

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  • 5 December 2025

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