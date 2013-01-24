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Тостер

HD2683/50
Загальна оцінка / 5
  • Смачні тости, легке чищення Смачні тости, легке чищення Смачні тости, легке чищення
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    Тостер

    HD2683/50
    Загальна оцінка / 5

    Смачні тости, легке чищення

    Вишуканий металевий тостер для приготування тостів на будь-який смак. Має вбудовану поличку для підігрівання булочок і круасанів, сім режимів підсмажування, функції розмороження та повторного підігрівання. Легко чистити завдяки знімному піддону для крихт.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Тостер

    Смачні тости, легке чищення

    Вишуканий металевий тостер для приготування тостів на будь-який смак. Має вбудовану поличку для підігрівання булочок і круасанів, сім режимів підсмажування, функції розмороження та повторного підігрівання. Легко чистити завдяки знімному піддону для крихт.

    Смачні тости, легке чищення

    Вишуканий металевий тостер для приготування тостів на будь-який смак. Має вбудовану поличку для підігрівання булочок і круасанів, сім режимів підсмажування, функції розмороження та повторного підігрівання. Легко чистити завдяки знімному піддону для крихт.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Тостер

    Смачні тости, легке чищення

    Вишуканий металевий тостер для приготування тостів на будь-який смак. Має вбудовану поличку для підігрівання булочок і круасанів, сім режимів підсмажування, функції розмороження та повторного підігрівання. Легко чистити завдяки знімному піддону для крихт.

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      Смачні тости, легке чищення

      глибокий знімний лоток для крихт

      Зовнішня стінка тостера завжди холодна і безпечна для дотику

      Зовнішня стінка тостера завжди холодна і безпечна для дотику

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність
        1000  Вт
        Розмір отвору (ДxШxВ)
        136 x 32 x 130  мм
        Довжина шнура
        0,9  хв.
        Напруга
        220 - 240  В
        Частота
        50 / 60  Гц

      • Технічні вимоги

        Колір
        Сріблястий /50
        Матеріали
        Пластиковий корпус (PP/PC/ABS), верхня частина з хромованим покриттям

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