Смачні тости, легке чищення
Вишуканий металевий тостер для приготування тостів на будь-який смак. Має вбудовану поличку для підігрівання булочок і круасанів, сім режимів підсмажування, функції розмороження та повторного підігрівання. Легко чистити завдяки знімному піддону для крихт.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні тости, легке чищення
Вишуканий металевий тостер для приготування тостів на будь-який смак. Має вбудовану поличку для підігрівання булочок і круасанів, сім режимів підсмажування, функції розмороження та повторного підігрівання. Легко чистити завдяки знімному піддону для крихт.
Смачні тости, легке чищення
Вишуканий металевий тостер для приготування тостів на будь-який смак. Має вбудовану поличку для підігрівання булочок і круасанів, сім режимів підсмажування, функції розмороження та повторного підігрівання. Легко чистити завдяки знімному піддону для крихт.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні тости, легке чищення
Вишуканий металевий тостер для приготування тостів на будь-який смак. Має вбудовану поличку для підігрівання булочок і круасанів, сім режимів підсмажування, функції розмороження та повторного підігрівання. Легко чистити завдяки знімному піддону для крихт.
Технічні характеристики
Технічні вимоги