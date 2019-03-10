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  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
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  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення
  • Смачні тости, легке чищення

Більше не доступний

Тостер

HD2683/50

3.5
| (2) Відгуки
Смачні тости, легке чищення
Вишуканий металевий тостер для приготування тостів на будь-який смак. Має вбудовану поличку для підігрівання булочок і круасанів, сім режимів підсмажування, функції розмороження та повторного підігрівання. Легко чистити завдяки знімному піддону для крихт.
Переглянути всі переваги

глибокий знімний лоток для крихт

Смачні тости, легке чищення

Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Великі отвори для різних типів хліба

Великі отвори для різних типів хліба

Завдяки великому отвору підходить для різних видів хліба.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.5

з 5

2

Відгуки

4
3
1

10/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný společník hlavně ráno při snídani :-)

S topinkovačem Philips HD2683 jsme velmi spokojeni, po celou dobu co ho máme nám perfektně slouží a topinky z něho jsou vždy tak akorát opečeny :-)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD2683/50 Topinkovač

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD2683/50 Topinkovač

18/02/2025

Slovensko

Slovensko

Kde urobili sudruhovia z NDR chybu?

No tak po prve za ten 1 ci 2 a 1/2m privodny kabel by som sa spytal niekoho co je to za for??? Vseobecne vsetky hriankovace maju takuto dlzku, co je dost velka blbost. Proste tu malu vec s velkym prikonom musite mat vedla zastrcky. Je to bezpečne? podla mna nie. Druha vec, priamo tento slape ako hodiny a neprepaluje. Ale kto vyrobil tie mriezky kde sa chlirb zasuva? Date chlieb upecie sa vyberiete ho a chlieb vam okamzite vypadne. Kam? No predsa na zem...hriankovace s kratkym privodnym kablom a s mriezkou z ktorej po vybrati z chlieb vypadne by som zrusil. Asi takto 4/10

Мінуси

Kratky privodny kabel, nedomysleny system mriezky- chlieb z neho nechceme vypadava jam chce

Цей відгук про HD2683/50 Hriankovač

Date of Use 2024-01-18

Цей відгук про HD2683/50 Hriankovač

Date of Use 2024-01-18

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