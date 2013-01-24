Швидке та легке кип’ятіння води
Цей стильний металевий чайник має плаский нагрівальний елемент, який швидко кип’ятить воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та легке кип’ятіння води
Цей стильний металевий чайник має плаский нагрівальний елемент, який швидко кип’ятить воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
Швидке та легке кип’ятіння води
Цей стильний металевий чайник має плаский нагрівальний елемент, який швидко кип’ятить воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та легке кип’ятіння води
Цей стильний металевий чайник має плаский нагрівальний елемент, який швидко кип’ятить воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
Оригінальний червоний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.
Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Фільтр із системою видалення накипу подвійної дії для чистої чашки води та чистішого чайника.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води
Зручний для сприйняття індикатор рівня води для використання як правою, так і лівою рукою.
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Обслуговування