Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Чайник

HD4683/50
Загальна оцінка / 5
  • Швидке та легке кип’ятіння води Швидке та легке кип’ятіння води Швидке та легке кип’ятіння води
    -{discount-value}
    2 year worldwide guarantee

    Чайник

    HD4683/50
    Загальна оцінка / 5

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Цей стильний металевий чайник має плаский нагрівальний елемент, який швидко кип’ятить воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Чайник

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Цей стильний металевий чайник має плаский нагрівальний елемент, який швидко кип’ятить воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Цей стильний металевий чайник має плаский нагрівальний елемент, який швидко кип’ятить воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Чайник

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Цей стильний металевий чайник має плаский нагрівальний елемент, який швидко кип’ятить воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all kettle

      Швидке та легке кип’ятіння води

      Потужний плаский нагрівальний елемент легко мити

      • 1,0 л, 2400 Вт
      • Індикатор рівня води
      • Сріблястий із чорним
      • Шарнірна кришка
      Індикатор повідомляє про увімкнення чайника

      Індикатор повідомляє про увімкнення чайника

      Оригінальний червоний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.

      Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

      Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

      Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

      Фільтр із системою видалення накипу подвійної дії для чистої чашки води

      Фільтр із системою видалення накипу подвійної дії для чистої чашки води

      Фільтр із системою видалення накипу подвійної дії для чистої чашки води та чистішого чайника.

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води

      Зручний для сприйняття індикатор рівня води

      Зручний для сприйняття індикатор рівня води

      Зручний для сприйняття індикатор рівня води для використання як правою, так і лівою рукою.

      Холодна стінка для безпечного дотику

      Холодна стінка для безпечного дотику

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Сріблястий із чорним
        Матеріали
        • Нагрівальний елемент: нержавіюча сталь
        • Корпус: нержавіюча сталь та поліпропілен
        • Перемикач і тримач аксесуарів: поліпропілен

      • Загальні специфікації

        Акумуляторний
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Ергономічна ручка
        Так
        Легке наливання води через носик
        Так
        Кришка з широким отвором
        Так
        Пристосування для шнура
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Захист від нагрівання без води
        Так
        Платформа 360° градусів
        Так
        Наповнення через кришку і носик
        Так
        Плаский нагрівальний елемент
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність
        1  л
        Потужність
        2000–2400  Вт
        Довжина шнура
        0,75  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись