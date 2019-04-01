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Більше не доступний
HD4686/90
1,5 л, 2400 Вт
Цифровий регулятор температури
Чорний
Збереження тепла
Налаштування температури 40, 80, 90 та 100 °C дозволять забезпечити саме ту температуру, яка Вам до вподоби для чаю, розчинної кави, супу чи макаронів.
Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води.
Поворотна кришка із великим отвором для легкого наповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
3.8
з 5
12
Відгуки
Milka
01/04/2019
Україна
цей чайник має чудові функйії
купили чайник, чудовий у використанні,вода швидко закіпає , сподобалась можливість регулювання температури для різних напоїв
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник
Tetyana
01/04/2019
Україна
Чудові функції та якість
Чайник повністю задовольняє всі потреби - підігріває воду до перної температури, що дуже зручно для деяких страв чи просто попити теплої води (бо запускати микрохвильову піч не єкономно) - режим збереження тепла - саме те, що треба коли не вспіваєш використати всю воду, хоча знаєш що за декілька хвилин вона тобі знов знадобиться - обслуговування - розібрав, помив,зібрав = легкіть, зручність і жодних проблем. Найкращі вбудовані фільтри - за 7 років конистування - жодних проблем
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник
Alena123
26/10/2019
Česká republika
Výborná konvice
Konvici máme už 10let a zatím bez poruchy. Jednoduché ovládání a za mě výhoda výklopného víka. Škoda, že tento model už není dostupný.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice