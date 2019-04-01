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  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої

Більше не доступний

Pure Essentials CollectionЧайник

HD4686/90

3.8
| (12) Відгуки
Смачні гарячі напої
Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Виберіть відповідне налаштування на чайнику і насолоджуйтесь улюбленим напоєм.
Переглянути всі переваги

З оптимальним налаштуванням температури для окремого напою

Смачні гарячі напої

  • 1,5 л, 2400 Вт

  • Цифровий регулятор температури

  • Чорний

  • Збереження тепла

Цифрові налаштування температури для 40, 80, 90 та 100 °C

Цифрові налаштування температури для 40, 80, 90 та 100 °C

Налаштування температури 40, 80, 90 та 100 °C дозволять забезпечити саме ту температуру, яка Вам до вподоби для чаю, розчинної кави, супу чи макаронів.

Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води

Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води

Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води.

Поворотна кришка із великим отвором для легкого наповнення і чищення

Поворотна кришка із великим отвором для легкого наповнення і чищення

Поворотна кришка із великим отвором для легкого наповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.8

з 5

12

Відгуки

4

01/04/2019

Україна

Україна

цей чайник має чудові функйії

купили чайник, чудовий у використанні,вода швидко закіпає , сподобалась можливість регулювання температури для різних напоїв

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

01/04/2019

Україна

Україна

Чудові функції та якість

Чайник повністю задовольняє всі потреби - підігріває воду до перної температури, що дуже зручно для деяких страв чи просто попити теплої води (бо запускати микрохвильову піч не єкономно) - режим збереження тепла - саме те, що треба коли не вспіваєш використати всю воду, хоча знаєш що за декілька хвилин вона тобі знов знадобиться - обслуговування - розібрав, помив,зібрав = легкіть, зручність і жодних проблем. Найкращі вбудовані фільтри - за 7 років конистування - жодних проблем

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

26/10/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná konvice

Konvici máme už 10let a zatím bez poruchy. Jednoduché ovládání a za mě výhoda výklopného víka. Škoda, že tento model už není dostupný.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

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