Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Pure Essentials Collection

Чайник

HD4686/90
Загальна оцінка / 5
  • Смачні гарячі напої Смачні гарячі напої Смачні гарячі напої
    -{discount-value}
    2 year worldwide guarantee

    Pure Essentials Collection Чайник

    HD4686/90
    Загальна оцінка / 5

    Смачні гарячі напої

    Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Виберіть відповідне налаштування на чайнику і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Pure Essentials Collection Чайник

    Смачні гарячі напої

    Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Виберіть відповідне налаштування на чайнику і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги

    Смачні гарячі напої

    Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Виберіть відповідне налаштування на чайнику і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Pure Essentials Collection Чайник

    Смачні гарячі напої

    Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Виберіть відповідне налаштування на чайнику і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all kettle

      Смачні гарячі напої

      З оптимальним налаштуванням температури для окремого напою

      • 1,5 л, 2400 Вт
      • Цифровий регулятор температури
      • Чорний
      • Збереження тепла
      Цифрові налаштування температури для 40, 80, 90 та 100 °C

      Цифрові налаштування температури для 40, 80, 90 та 100 °C

      Налаштування температури 40, 80, 90 та 100 °C дозволять забезпечити саме ту температуру, яка Вам до вподоби для чаю, розчинної кави, супу чи макаронів.

      Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води

      Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води

      Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води.

      Поворотна кришка із великим отвором для легкого наповнення і чищення

      Поворотна кришка із великим отвором для легкого наповнення і чищення

      Поворотна кришка із великим отвором для легкого наповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

      Фільтр із системою видалення накипу потрійної дії для чистої чашки води

      Фільтр із системою видалення накипу потрійної дії для чистої чашки води

      Фільтр із системою видалення накипу потрійної дії для чистої чашки води та чистішого чайника.

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води

      Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

      Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

      Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.

      Холодна стінка для безпечного дотику

      Холодна стінка для безпечного дотику

      Звучання сигналу повідомляє, що вода закипіла

      Сигнал звучить, коли вода закипіла.

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Матеріали
        • Нагрівальний елемент: нержавіюча сталь
        • Корпус: нержавіюча сталь та поліпропілен
        • Перемикач і тримач аксесуарів: поліпропілен
        Колір (кольори)
        Чорний, метал і червоний

      • Загальні специфікації

        Акумуляторний
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Ергономічна ручка
        Так
        Легке наливання води через носик
        Так
        Кришка з широким отвором
        Так
        Пристосування для шнура
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Захист від нагрівання без води
        Так
        Платформа 360° градусів
        Так
        Наповнення через кришку і носик
        Так
        Плаский нагрівальний елемент
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність
        1,5  л
        Потужність
        2400  Вт
        Довжина шнура
        0,75  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        14,6 x 25,1 x 22,2  см
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        31,6 x 18,8 x 23,3  см

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись