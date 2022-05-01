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Просто смачна кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави з компактною кавоваркою Philips, яка ідеально підходить для приготування від 2 до 7 чашок. Функція Aroma twister забезпечує оптимальний смак кожної чашки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто смачна кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави з компактною кавоваркою Philips, яка ідеально підходить для приготування від 2 до 7 чашок. Функція Aroma twister забезпечує оптимальний смак кожної чашки. Переглянути усі переваги
Просто смачна кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави з компактною кавоваркою Philips, яка ідеально підходить для приготування від 2 до 7 чашок. Функція Aroma twister забезпечує оптимальний смак кожної чашки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто смачна кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави з компактною кавоваркою Philips, яка ідеально підходить для приготування від 2 до 7 чашок. Функція Aroma twister забезпечує оптимальний смак кожної чашки. Переглянути усі переваги
Кавоварка
Усього:
Через 30 хвилин після заварювання кави кавоварка автоматично вимикається для економії електроенергії та безпеки. Це відповідає правовим нормам ЄС, які стосуються всіх кавоварок, що використовуються в ЄС. Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша кава довше залишалася гарячою, компанія Philips пропонує кавоварки з ємністю-термосом.
Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Червоний індикатор на перемикачі підсвічується у разі ввімкнення кавоварки.
Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.
Ця кавоварка спеціально призначена для приготування від 2 до 7 чашок кави (максимум 0,6 л). Завдяки своєму дуже компактному дизайну ця кавоварка не займе багато місця у вашій кухні.
Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.
Обслуговування
Загальні технічні характеристики
Екологічність
Завершення
Вага та розміри