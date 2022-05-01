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    Daily Collection

    Кавоварка

    HD7432/20
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Просто смачна кава Просто смачна кава Просто смачна кава
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      Daily Collection Кавоварка

      HD7432/20
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Просто смачна кава

      Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави з компактною кавоваркою Philips, яка ідеально підходить для приготування від 2 до 7 чашок. Функція Aroma twister забезпечує оптимальний смак кожної чашки. Переглянути усі переваги

      Daily Collection Кавоварка

      Просто смачна кава

      Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави з компактною кавоваркою Philips, яка ідеально підходить для приготування від 2 до 7 чашок. Функція Aroma twister забезпечує оптимальний смак кожної чашки. Переглянути усі переваги

      Просто смачна кава

      Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави з компактною кавоваркою Philips, яка ідеально підходить для приготування від 2 до 7 чашок. Функція Aroma twister забезпечує оптимальний смак кожної чашки. Переглянути усі переваги

      Daily Collection Кавоварка

      Просто смачна кава

      Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави з компактною кавоваркою Philips, яка ідеально підходить для приготування від 2 до 7 чашок. Функція Aroma twister забезпечує оптимальний смак кожної чашки. Переглянути усі переваги

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Кавоварка

        Усього:

        Просто смачна кава

        З арома-вихором для найкращого смаку

        • Зі скляною ємністю
        • Компактний дизайн (0,6 л)
        • Чорний
        Автоматичне вимкнення через 30 хвилин для економії електроенергії та безпеки

        Автоматичне вимкнення через 30 хвилин для економії електроенергії та безпеки

        Через 30 хвилин після заварювання кави кавоварка автоматично вимикається для економії електроенергії та безпеки. Це відповідає правовим нормам ЄС, які стосуються всіх кавоварок, що використовуються в ЄС. Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша кава довше залишалася гарячою, компанія Philips пропонує кавоварки з ємністю-термосом.

        Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

        Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

        Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.

        Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

        Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

        Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

        Світлодіодний перемикач живлення засвічується у разі ввімкнення кавоварки

        Світлодіодний перемикач живлення засвічується у разі ввімкнення кавоварки

        Червоний індикатор на перемикачі підсвічується у разі ввімкнення кавоварки.

        Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

        Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

        Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.

        Компактний дизайн ідеально підходить для приготування від 2 до 7 чашок кави

        Компактний дизайн ідеально підходить для приготування від 2 до 7 чашок кави

        Ця кавоварка спеціально призначена для приготування від 2 до 7 чашок кави (максимум 0,6 л). Завдяки своєму дуже компактному дизайну ця кавоварка не займе багато місця у вашій кухні.

        Індикатор рівня води для легкого наповнення

        Індикатор рівня води для легкого наповнення

        Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Загальні технічні характеристики

          Виготовлено у
          Китай
          Входить в комплект
          Скляна ємність
          Довжина шнура
          0,85 m
          Колір
          Чорний
          Напруга
          220–240 V
          Підходить для
          Мелена кава
          Розміри упаковки (Ш х Г х В)
          218 x 198 x 290 mm
          Вага з упаковкою
          2,69 kg
          Легке чищення та технічне обслуговування
          • Деталі можна мити в посудомийній машині
          • Знімний тримач фільтра
          Розміри виробу (Ш х Г х В)
          210 x 172 x 270 mm
          Частота
          50–60 Hz
          Ємність резервуара для води
          0,6 L
          Ємність резервуара для води
          Up to 7 cups
          Простота користування та зручність
          • Індикатор рівня води
          • Система "крапля-стоп"
          • Автоматичне вимкнення
          Кавові напої
          Фільтр-кава
          Час приготування кави
          10 min

        • Екологічність

          Споживання електроенергії під час заварювання
          750 W

        • Завершення

          Матеріал основного корпусу
          Пластик
          Матеріал резервуара для води
          Пластик

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          1,11 kg

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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