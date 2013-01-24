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    Philips Saeco Intelia

    Автоматична кавомашина Philips

    HD8752/49
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Saeco
    • Еспрессо та класична кава одним натисненням Еспрессо та класична кава одним натисненням Еспрессо та класична кава одним натисненням
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      Philips Saeco Intelia Автоматична кавомашина Philips

      HD8752/49
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Еспрессо та класична кава одним натисненням

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно, латте макіато, еспрессо чи просто кип’ятіть воду – можливо все. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Intelia Автоматична кавомашина Philips

      Еспрессо та класична кава одним натисненням

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно, латте макіато, еспрессо чи просто кип’ятіть воду – можливо все. Переглянути усі переваги

      Еспрессо та класична кава одним натисненням

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно, латте макіато, еспрессо чи просто кип’ятіть воду – можливо все. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Intelia Автоматична кавомашина Philips

      Еспрессо та класична кава одним натисненням

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно, латте макіато, еспрессо чи просто кип’ятіть воду – можливо все. Переглянути усі переваги

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        Intelia

        Intelia

        Автоматична кавомашина Philips

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Еспрессо та класична кава одним натисненням

        Із неперевершеним автоматичним піноутворювачем Saeco

        • Автоматичний піноутворювач
        • Сріблястий
        Капучінатор можна мити в посуд. машині

        Капучінатор можна мити в посуд. машині

        Зберігайте еспресо кавомашину Saeco в найкращому стані, миючи автоматичний капучінатор теплою водою чи у посудомийній машині.

        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.

        Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

        Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

        Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat Ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспрессо, можна готувати каву за кавою.

        Збереження улюблених налаштувань кави

        Збереження улюблених налаштувань кави

        Ви завжди отримуватимете ідеальну чашку еспрессо, завареного на Ваш смак, завдяки нашій інноваційній функції пам’яті, яка дає змогу регулювати налаштування об’єму, міцності й температури кави. Насолоджуйтеся чудовою кавою в улюбленій чашці лише одним натисненням кнопки.

        Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

        Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

        Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

        Деталі можна легко помити в посудомийній машині

        Деталі можна легко помити в посудомийній машині

        Для зручності лоток для крапель та піноутворювач або молочник Saeco можна покласти в посудомийну машину. Це зекономить час і забезпечить гігієнічне чищення.

        Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

        Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

        Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспрессо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

        У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби еспрессо кавомашини. Цей пристрій не лише нагадає, коли буде потрібно видалити накип, – почнеться автоматичний процес видалення накипу, і пристрій покаже, що й коли потрібно робити, за допомогою чітких екранних повідомлень. Видаляти накип ще ніколи не було так легко!

        Смачне спінене молоко завдяки автоматичному піноутворювачу

        Смачне спінене молоко завдяки автоматичному піноутворювачу

        Ця еспрессо кавомашина Saeco дозволяє легко готувати смачне капучіно завдяки автоматичному піноутворювачу, який бариста також називають “капучінатором”. Піноутворювач набирає молоко безпосередньо з пляшки чи ємності, автоматично спінює його та подає у чашку. Одним натисненням кнопки Ви отримаєте смачну та густу пінку.

        Простий у використанні кольоровий інтерфейс користувача

        Насолоджуйтеся безпосередньою та чіткою взаємодією завдяки простому у використанні дисплею з піктограмами. Для максимальної зручності піктограми замальовано відповідно до кольорів світлофора: червоний потребує дії, жовтий означає, що пристрій "зайнятий" (наприклад, підігріває), а зелений – готовий до використання.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Матеріал бойлера
          Нержавіюча сталь (неокислювана)
          Кількість бойлерів для води
          1 бойлер
          Тиск води у помпі
          15 бар (ідеальне еспрессо)
          Підтримувані типи кави
          • Мелена кава
          • Цілі кавові зерна
          Країна виготовлення
          • Розроблено в Італії
          • Виготовлено у Європі
          Знімна група заварювання
          Так
          Потужність
          1900  Вт
          Довжина шнура
          80  см

        • Надійність

          Автоматичний режим очікування
          Так

        • Неперевершена кава еспресо

          Технологія "еспрессо"
          • Система налаштування Saeco на тип кави
          • Аромат-система: попереднє заварювання

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Легкість у використанні

          Чищення та догляд
          • Автоматичне споліскування каналів для кави
          • Цикл видалення накипу
          Використання
          • Регульований дозатор кави
          • Поверхня для чашок
          • Швидка пара
          • Знімна група заварювання
          • Звичайне/слабше еспрессо

        • Вага та розміри

          Ємність резервуара для води
          1,5  л
          Максимальна висота чашки
          130  мм
          Вага виробу
          8,9  кг
          Розміри виробу (Д x Г x В)
          256 x 340 x 440  мм
          Місткість ємності для кавових зерен
          300  г
          Місткість контейнера для відходів
          10  порції

        • Характеристики

          Капучінатор
          Так
          Насадка для гарячої води/пари
          Так
          Насадка Pannarello
          Нержавіюча сталь
          Одночасне заварювання
          Так
          Сумісність із фільтром Brita
          Додатково

        • Конструкція

          Колір
          Сріблястий/чорний
          Матеріали та покриття
          Пластик

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